Mobilisation de l'association "voie rapide 147/149" dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne et en Haute Vienne

L'association "Voie rapide 147/149 "qui réunit des élus et des habitants des Deux Sèvres, de la Vienne et de la Haute Vienne a décidé de pousser un nouveau coup de gueule aujourd'hui et le trafic s'annonce d'ores et déjà compliqué en milieu de matinée de ce vendredi 8 novembre à Chiché sur la RN 149

Poitiers, France

Action à Chiché dans le Nord Deux-Sèvres ce vendredi 8 novembre vers 10 heures 30 mais aussi dans la Vienne avec une conférence de presse à 11 heures à Mignaloux-Beauvoir près de Poitiers dans la Vienne et une réunion de l'association " voie rapide 147/149" aura lieu ce soir à 18 heures en Haute-Vienne à Saint-Bonnet-de-Bellac.

Embouteillages en perspective à Chiché dans le Nord Deux-Sèvres près de Bressuire

Chiché est situé juste avant Bressuire et surtout à quelques kilomètres de la 2X2 voies vers Nantes. Elus et riverains ont l'intention de manifester sur le tout nouveau rond point situé dans la commune pour exprimer leur ras bol de voir cette RN 149 à voie unique entre Bressuire et Poitiers. Un rond point est en service depuis cet été pour tenter de fluidifier la circulation.

A Chiché, 10.000 véhicules par jour dont 2.000 camions

Chiché, commune des Deux-Sèvres, compte un peu plus de 1.700 habitants et 10.000 véhicules traversent le bourg tous les jours dont 2.000 camions !

Depuis des années , les projets de 2x2 voies entre Bressuire et Limoges sont au point mort et élus et riverains en ont assez. L'Etat doit trancher pour un projet d'autoroute ou pour une voie rapide à 2X2 voies mais concrètement aujourd'hui et selon l'association "voie rapide 147/149" l'Etat aurait déclaré n'avoir plus d'argent pour les études et encore moins pour des travaux ! Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a décidé également de ne pas mettre d'argent sur la RN 149", précise un communiqué de l'association.