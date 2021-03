Mobilisation des élus pour demander la troisième voie en gare TGV de Nîmes - Pont-du-Gard

Il faut impérativement relier la gare TGV Nîmes - Pont-du-Gard à celle de Nîmes centre. Le cri d'alarme et le coup de colère d'une trentaine d'élus, maires, parlementaires, conseillers régionaux et départementaux, réunis ce vendredi pour réclamer la fameuse "troisième voie" qui permettrait de réaliser cette connexion. Actuellement, dans plus de la moitié des cas, les voyageurs doivent attendre 45 minutes pour pouvoir obtenir une correspondance en TER ou prendre un bus pour rejoindre Nîmes centre. Les élus, venus pour beaucoup de l'agglo de Nîmes, mais aussi du bassin alésien, demandent que les 12 millions d'euros, déjà provisionnés, soient enfin débloqués au plus vite pour réaliser cette voie.