Mobilisation des transporteurs routiers à Limoges : "Si rien n'est fait, c'est le consommateur qui va payer"

Une trentaine de transporteurs routiers rejoint part les agriculteurs et les professionnels du bâtiment réunis à Limoges, ce lundi 21 mars, pour discuter d'un plan d'action face à la hausse des prix du carburant. Ils dénoncent la mort à petit feu de leur profession et réclament de vraies mesures.

La corde au cou, les transporteurs sont en colère : ils ne peuvent plus travailler. Alors, ils profitent de cette journée de mobilisation nationale pour s'organiser et faire entendre leurs difficultés. A Limoges, une trentaine de transporteurs a été rejoint par des agriculteurs et des professionnels du BTP avec l'objectif de mettre en place des actions coup de poing.

"On prend la route en espérant ne pas crever, sinon, on est dans le rouge"

La sonnette d'alarme est tirée par les transporteurs : "On marge entre 0 et 5%, on n'a plus de solution, explique François Collet, et si rien n'est fait 30% des entreprises vont déposer le bilan, cette année". Eric Daly, gérant de STHV, un autre transporteur fait les comptes, la part du carburant est devenu le poste de dépense le plus élevé, devant celui des salaires, "en moyenne, un camion roule 11 000 kilomètres par mois et au lieu de payer 4 000 euros de carburant, j'en ai eu pour 6 000", soit une augmentation de 50%.

Mais le carburant n'est pas la seule dépense qui a augmenté, se désole, Véronique "l'AdBlue, qui est fabriqué à base de gaz, le prix de nos camions, leur entretien... Désormais, on prend la route en espérant ne pas crever ou avoir un accident parce que sinon, nous sommes dans le rouge".

Le maintien du prix du caddie en dépend

Si les transporteurs s'inquiètent de leur situation, ils l'analyse dans sa globalité : au début de la chaîne, il y a les producteurs et agriculteurs qui ne peuvent déjà plus assumer la hausse des tarifs de transport et en fin de chaîne, il y a les consommateurs. "Demain, si on est obligé d'augmenter de trop nos tarifs pour faire face et continuer à approvisionner les supermarchés, réagit François Collet, cela va se répercuter sur le prix du produit" et donc sur le portefeuille du consommateur. Il ajoute : "Une personne au SMIC qui doit mettre 50 euros de plus pour son plein, c'est une personne qui n'ira plus au restaurant, ou au cinéma ou qui n'achètera plus de jouets à ses enfants".

"Les 15 centimes, c'est une mesurette !" alors, pour s'en sortir, Eric Daly réfléchit à plusieurs solutions. Selon lui, il faudrait baisser les taxes sur les heures supplémentaires, "nous y avons souvent recours puisque les grands routiers font en moyenne 200 heures par mois" ou encore plafonner le prix du gasoil parce qu'au prix de la "spéculation actuelle, demain on va payer le litre 3 ou 4 euros".