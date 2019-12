Mobilisation des transporteurs routiers : barrages filtrants et blocages à travers toute la France

Les routiers se mobilisent à l'appel du premier syndicat du secteur, la CFDT, pour divers revendications. Ils réclament le maintien du congé de fin d'activité (CFA) à partir de 57 ans qui pourrait être remis en cause par la réforme des retraites. Ils se battent aussi pour obtenir un 13e mois dans tout le secteur et une meilleure reconnaissance de la pénibilité du travail.

Les routiers organisent des barrages filtrants et des blocages à travers toute la France comme en Bretagne, en Drôme Ardèche ou encore près de Nancy.

Rhône

Le marché de gros de Lyon-Corbas (Rhône) est bloqué par des transporteurs routiers depuis ce lundi matin 4h30, indique le PC Sécurité du marché à franceinfo ce matin. Aucun camion ne peut entrer ou sortir du marché. Les routiers bloquent les deux ronds-points d'accès au marché avec l'autoroute A46. Ils ont prévu de rester jusqu'en début d'après-midi, selon le PC sécurité du marché. Premier marché de gros de la métropole de Lyon, le marché de Lyon Corbas alimente les marchés et commerces de la région et traite 300 000 tonnes de marchandises par an.

Seine-et-Marne

Une trentaine de camions ont été bloqués devant l'une des plus grandes plateforme logistique de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, par environ 200 transporteurs routiers en grève, indique une reporter de Franceinfo TV sur place ce matin. Ils doivent partir manifester à Paris dans la matinée.

Nord

- Un rassemblement de 15 poids-lourds de FO transport est parti de Dunkerque et descend l'autoroute A25 jusqu'à Bailleul, en direction de Lille. Ils y feront demi tour et reprendront l’A25 en direction de Dunkerque.

- Un rassemblement de la CFDT transport, composé de 10 poids-lourds, 40 personnes/10 véhicules) a emprunté l'A25 à hauteur d'Englos, plus près de Lille. Ils doivent passer par le contournement sud de Lille par l'A25 puis prendre l'autoroute A1 en direction de Paris vers le Sud.

- 70 poids lourds sont également stationnés sur une départementale à la sortie d'Arques, près de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, à cause d'un barrage filtrant.

Meurthe-et-Moselle

Les routiers organisent depuis ce lundi matin des barrages filtrants dans la zone industrielle de Ludres-Fléville, près de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Une centaine d'entreprises lorraines sont concernées par ces barrages. Plusieurs transporteurs bloquent le passage aux poids lourds. Ils ne laissent passer que les particuliers et les voitures sanitaires. Le secrétaire général adjoint de la CFDT Transports Lorraine Sud affirme que près de 150 routiers se mobilisent dans cette opération.

Morbihan

Des transporteurs routiers bloquent depuis dimanche soir la zone industrielle du Prat, à la sortie est de Vannes (Morbihan), rapporte France Bleu Armorique ce lundi matin. Une délégation bretonne est partie dans la nuit rejoindre Paris, soutenir les organisations patronales qui seront reçues par le gouvernement en fin de matinée. Des blocages sont aussi prévus à Lorient, et à Brest où le dépôt pétrolier fait partie des cibles qui pourraient être visées. Les routiers ont prévu de ne pas bloquer les automobilistes.

Loiret

Selon Vinci autoroute, une manifestation de routiers avait lieu ce lundi matin sur l'autoroute A10 à Meung-sur-Loire, au sud d'Orléans.

Bouches-du-Rhône

Selon Vinci autoroute, des blocages et manifestations de routiers avaient lieu ce lundi vers 7 heures du matin à une sortie de l'A54 au niveau de Miramas, près de Salons-de-Provence. Elles se sont terminées vers 8 heures.

Haute-Garonne

Selon Vinci autoroute, des blocages et manifestations de routiers avaient lieu ce lundi vers 7 heures du matin à une sortie de l'A62 au niveau de l'Eurocentre au nord de Toulouse. Elles se sont terminées vers 8 heures.