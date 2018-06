Rennes, France

Deux villes, deux départements et deux régions, les difficultés s'accumulent pour la ligne SNCF entre Rennes préfecture d'Ille-et-Vilaine et Châteaubriant, sous-préfecture de Loire-Atlantique. L'une est en région Bretagne, l'autre dans les Pays-de-la-Loire. L'an dernier, le parcours situé entre Châteaubriant et Retiers a été fermé provisoirement et remplacé par des autocars. Entre Rennes, Janzé et Retiers, la ligne a besoin aussi d'être modernisée pour augmenter l'offre et le cadencement. Sur 3 portions, la vitesse des trains est limitée de 20 à 40 kilomètres/heure.

Financements

Selon l'ACCRET, l'Association Citoyenne Châteaubriant-Rennes En Train, la région Bretagne est prête à financer les travaux de rénovation sur la partie Rennes-Retiers; en revanche pour l'autre partie la région des Pays-de-la-Loire n'a encore pris aucune décision. Elle attend les mesures de compensations financières de l'Etat liées à l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Mobilisation

Comme les choses trainent, les usagers et aussi les syndicats de cheminots CGT, CFDT et UNSA appellent à la mobilisation ce mercredi matin à 11H30 en gare de Châteaubriant. "En 2013, il y avait 330 000 voyageurs par an" explique Philippe Rajalu le président de l'ACCRET "550 000 en 2015 et en 2017 suite aux limitations de vitesse on est passé sous la barre des 215 000 usagers par an". Le président de l'association se montre malgré tout optimiste car il estime que cette ligne a un avenir. Pour les habitants du sud-est de l'Ille-et-Vilaine, nombreux à travailler à Rennes, elle permet de se déplacer beaucoup plus rapidement en évitant les bouchons de la rocade, mais il faut une offre supérieure. Du côté de Châteaubriant, les chefs d'entreprises estiment que cette liaison est primordiale pour eux car plus proche de la gare TGV de Rennes que de celle de Nantes.