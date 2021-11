Mobilisation pour sauver un passage à niveau au quartier Saint-André de Marseille

Touche pas à mon passage à niveau ! A Marseille, 150 habitants du quartier Saint-André se sont massés ce samedi avec des banderoles devant ce passage que veut supprimer la SNCF. Soutenus par le maire de quartier, l'adjointe à la Ville de Marseille Samia Ghali et le député Saïd Ahmada, les habitants défendent ce lieu de passage des bus et des voitures. Pour Elisabeth Pellicio, la présidente du ciq - comité d'intérêt de quartier, le passage à niveau "est l'ADN du quartier. C'est la vie du quartier qui est en jeu. La SNCF nous propose des navettes pour rejoindre le quartier, ce n'est pas réjouissant."

La SNCF invoque des raisons de sécurité or d'après les habitants il n'y a jamais eu d'accident, le passage n'est pas répertorié comme dangereux. Les riverains estiment être les dommages collatéraux de la construction de la future ligne Provence-Côte d'Azur qui passerait par là selon eux. La suppression du passage sécuriserait cette ligne et permettrait un fret qui effraie les riverains. Elisabeth Pellicio inisiste :"Nous sommes déterminés. Aujourd'hui il existe des dispositions pour aménager les passages à niveau. On ne les ferme plus !"