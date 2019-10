Mobilité : à Delle, l'aire de covoiturage pour les travailleurs frontaliers cartonne

Delle, France

Près de 9 Français sur 10 utilisent au moins une fois par jour leur voiture pour se déplacer selon une étude Ipsos pour Régions de France et France Bleu, dévoilée ce mardi. 61% des actifs utilisent leur voiture pour aller au travail.

Le parking de covoiturage de Delle fait le plein

Si le covoiturage sont utilisés par une minorité de Français (5%), beaucoup de frontaliers sur le Territoire de Belfort le pratiquent pour aller travailler en Suisse. Pour leur faciliter la vie, une aire de covoiturage a été crée en novembre 2018 sur le Technoparc de Delle, tout près de la douane.

Ce parking de 60 places est pris d'assaut plusieurs fois par jour. Face à ce succès, l'aire pourrait être agrandie. "Je pense que dans les 18 mois à 2 ans qui viennent nous allons être obligés de l'agrandir, sans doute doubler la surface." explique Christian Rayot, le président de la communauté de communes du Sud Territoire, à l'origine du parking.

Economie de carburant

"Là on est trois, ça nous permet de conduire un jour sur trois, c'est beaucoup moins fatiguant" explique Thomas, étudiant à Belfort en stage dans une entreprise qui fabrique des pinces et rotules à Delémont en Suisse. L'argument financier, aussi, pousse de nombreux frontaliers à faire du covoiturage. "J'économise un plein par mois à peu près" ajoute David. Lui covoiture 4 fois par semaine.

"Honnêtement ce n'est pas tant cet aspect-là que je regarde, c'est vraiment par rapport à la pollution, témoigne Aurélie, 28 ans. Elle habite à Croix tout près de la frontière, et travaille dans l'automobile à Sonceboz. Le côté écologique on en parle beaucoup. J'ai habité en Suisse et c'est vrai que je me rends compte que c'est pas du tout la même chose côté français ! En Suisse, ils incitent vraiment à faire du covoiturage quand on arrive de France."

Le Territoire de Belfort compte environ 2 700 frontaliers, 2 000 habitent dans le Sud Territoire.