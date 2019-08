Mobilité dans l'agglomération rochelaise : les nouveautés

La Rochelle, France

C'est la rentrée, le moment de faire des changements y compris pour la mobilité dans l'agglomération rochelaise.

Des voitures neuves et une location plus souple

A partir du 6 septembre, les 30 voitures électriques du service Yélomobile sont remplacées par 45 véhicules neufs, électriques et hybrides. Pour les trouver, 7 nouvelles stations dont trois à La Rochelle ont été créées à Lagord, Puilboreau, Périgny, La Pallice, La Rochelle Office du tourisme, Lafond et place des Cordeliers.

Mais la location devient aussi plus souple. 25 voitures au toit noir sont désormais disponibles en free floating ou dépose libre. Concrètement, plus besoin de station, on peut prendre et déposer la voiture n'importe où, dans un périmètre défini tout de même à l'intérieur de La Rochelle entre la rocade au nord et à l'est, l'avenue du Président Wilson à l'ouest et le boulevard de la République, l'avenue Jean-Paul Sartre et l'avenue du 14 juillet au sud.

Dès septembre, on pourra aussi faire des locations plus longues grâce à 20 voitures, y compris des utilitaires au toit de couleur jaune.

Des vélos électriques

D'ici la fin de l'année, 600 vélos dont 100 à assistance électrique seront disponibles en libre-service soit deux fois plus qu'actuellement. Le nombre de stations sera aussi doublé. Pour les locations longue durée, de 3 à 6 mois, la flotte atteindra 320 vélos dont 210 électriques. Là aussi, comme les voitures, de nouvelles stations verront le jour au-delà de la rocade rochelaise.

Un tarif social étendu à tous les moyens de transport

Voitures, hybrides ou électriques, et vélos, à partir du 1er octobre, le tarif social mis en place dans les bus, il y a 4 mois sera étendu à tous les moyens de transport. Depuis ses débuts, il a séduit 3 000 nouveaux abonnés, et leur nombre augmente au rythme de 200 par mois. Et si vous préférez avoir votre propre vélo électrique, l'agglomération versera, toujours à partir de début octobre, une prime à l'achat de 100 à 400€ selon le quotient familial.

Des bus plus écologiques

Là, il faudra attendre début 2020 pour voir commencer la transition énergétique des bus Yélo avec trois bus électriques nouvelle génération, fabriqués par Alstom. Suivront au printemps 4 bus articulés hybrides, 4 standards au gaz naturel et deux articulés au gaz naturel aussi. Des bus que l'on pourra prendre à partir du nouveau parc-relais de Saint-Rogatien, construit dans les prochains mois et où s'arrêtera la ligne 8.

Beaucoup de nouveautés donc pour Yélo à la rentrée. Elles sont toutes à retrouver dans un guide des transports dans l'agglomération disponible d'ici à la fin septembre, dans les mairies, et sur internet, sur le site de l'agglomération de La Rochelle.