Mobilité en milieu rural : journée spéciale en direct de Tinchebray-Bocage ce mercredi 5 avril 2023

Après Livarot le mois dernier , nouvelle journée spéciale "Un jour chez nous" en direct de Tinchebray-Bocage toute la journée ce mercredi 5 avril 2023 de 6h à 19h.

La thématique : la mobilité en milieu rural. Comment vous déplacez-vous au quotidien ? Est-ce plus dur ou plus facile qu’avant d’aller faire vos courses, rendre visite à de proches ? Plus cher ou pas ? Essayez-vous d’être plus écologiques dans vos déplacements du quotidien ? En passant par exemple à l’électrique ?

Toutes les émissions de France Bleu Normandie sont faites sur place avec toute la vie et les initiatives de la commune de l'Orne. Le matin, en direct de 6h à 12h de l’Ekklesia un espace de coworking inauguré il y a trois ans en plein centre-ville.

L'Ekklesia un espace de coworking inauguré il y a trois ans en plein centre-ville. © Radio France - Julien Corbière

L’après-midi de 16h à 19h, en direct depuis le Père Tranquille, bar-restaurant de Tinchebray-Bocage avec un débat entre 18h et 19h sur cette thématique des mobilités en milieu rural.

Le programme de la journée spéciale "Un jour chez nous"

06h10 – En direct avec un des boulangers de Tinchebray-Bocage

06h40 – En direct avec les commerçants de Tinchebray- Bocage qui forment l’union commerciale : la TYGR Team pour Tinchebray Groupe Team

07h23 – En direct avec une association de Tinchebray-Bocage autour de la solidarité

07h42 – En direct avec un invité de Tinchebray-Bocage

07h50 – En direct avec la boutique de Tinchebray-Bocage « Aux fromages de France - Épicerie Hergault »

08h15 – Le député Jérôme Nury (LR) invité de la rédaction

08h40 – En direct avec un normand formidable de Tinchebray-Bocage

10h/11h – Saveurs en direct avec « La Chocolaterie de Lisa » située à Saint-Cornier-des-Landes + La Ferme de la Talboisière à Tinchebray-Bocage + un éleveur

16h00/16h30 – En direct avec Aurélia la Patronne du Père Tranquille + Elisabeth Barrière pour le tableau le Christ et la Samaritaine

16h30/17h00 – En direct avec Robert Lucas pour la troupe théâtrale du Printemps + Morej et Yucca pour les Frères A rap et humour à la campagne

17h00/17h30 – En direct avec Monique Baudoux du cinéma Normandy + Gérard Villeroy pour le patrimoine de Tinchebray)

17h30/18h00 – En direct avec Hervé Gouérec et Yolande de la Chorale la Chanterelle + Eric Levardon pdt de l’association Les Villages Tinchebrayens

18h00/19h00 - Débat sur les mobilités en milieu rural avec :

- Josette Porquet, maire de Tinchebray-Bocage

- Christophe de Ballore, Pdt du CD61

- Pierre Formé, Pdt de l’association des usagers de la ligne SNCF Paris-Granville

- Un représentant de l’association 40 millions d’automobilistes

Le Père Tranquille, bar-restaurant de Tinchebray-Bocage © Radio France - Julien Corbière

Témoignez de votre quotidien

En attendant, partagez votre expérience au quotidien en nous envoyant vos témoignages en remplissant ce formulaire . Votre témoignage pourra être lu à l'antenne. Et si vous le souhaitez, nous vous contacterons pour développer votre réponse sur France Bleu Normandie.

