Mobilité en milieu rural : les premiers invités de notre journée spéciale à Tinchebray-Bocage

Après Livarot le mois dernier , France Bleu Normandie propose le deuxième numéro de son nouveau rendez-vous "Un jour chez nous ". Les équipes de France Bleu Normandie installent leurs studios au cœur de Tinchebray-Bocage, qui compte un peu plus de 2.500 habitants, au coeur de la campagne normande entre Vire (14) et Flers (61).

À l’occasion de cette journée spéciale, France Bleu Normandie va à la rencontre des Tinchebrayens et Tinchebrayennes et échanger avec eux sur la mobilité en milieu rural. Comment se déplacer au quotidien ? Est-il plus facile aujourd’hui de faire ses courses qu’auparavant ? Quelle place pour l’écologie dans les déplacements ? Autant de questions qui seront posées tout au long de la journée.

Antoine Folliot, Directeur général de l’entreprise ACG, implantée à Tinchebray-Bocage © Radio France - Julien Corbière

“Pas besoin d’être à Paris pour exporter” - entreprise ACG

L’entreprise ACG, implantée depuis 25 ans, fabrique et exporte des machines spéciales pour différents secteurs de l'aéronautique, de la cosmétique, de l'automobile ou encore de l'agroalimentaire. “On a quand même des infrastructures pour pouvoir exporter nos machines. Le lieu n'est pas n'est pas problématique” indique Antoine Folliot, Directeur général de l’entreprise. “On n'est pas obligé d'être près de Paris pour exporter nos machines. Quand une machine fait dix tonnes, il faut les mêmes moyens pour l’envoyer à dix ou à mille kilomètres. La plus grosse difficulté, c'est le recrutement pour faire venir les jeunes”.

L’éloignement engendre des déplacements plus chronophages pour les salariés de cette entreprise ornaise qui exporte beaucoup. “Pour les déplacements à l'étranger, ça nous prend un peu de temps, c'est vrai. Il faut aller à Paris prendre l’avion. Donc souvent partir la veille, le dimanche, pour faire des bonnes semaines à l'étranger. Ça coûte aussi de l’argent que l’on répercute obligatoirement sur nos clients”.

Marie Jeanvrin-Hamel, Chargée de projet à l’ADMR 61 © Radio France - Julien Corbière

“Des véhicules de services pour les aides à domiciles” - ADMR

L’ADMR emploie une cinquantaine de salariées dans les territoires de Tinchebray et Athis de l'Orne, pour se rendre aux domiciles de 325 bénéficiaires, principalement des personnes âgées. “On est obligé d'utiliser la voiture, étant donné qu'on est en campagne et qu'on intervient chez des personnes qui vivent parfois dans des milieux isolés. Donc on ne peut pas se permettre de faire des tournées à pied, ou alors c'est vraiment minime” détaille Marie Jeanvrin-Hamel, chargée de projet à l’ADMR 61.

Pour soulager les salariées, l’association est depuis deux ans en mesure de leur offrir des véhicules de service. “En fait, le projet vient de la Fédération des maires de l'Orne il y a deux ans. 221 véhicules de service ont été répartis sur nos 22 associations locales, pour permettre aux salariés de se déplacer de domicile en domicile de bénéficiaires sans avoir le stress et l’usure de leur voiture personnelle”. Cet atout permet de faciliter les recrutements dans ces métiers souvent en tension de l’aide à domicile. L’ADMR commence aussi à investir dans des vélos électriques et des voitures sans permis pour pouvoir employer des salariées qui n’ont pas le précieux permis B.

Jérôme Nury, député LR de l'Orne, ancien maire de Tinchebray © Radio France - Julien Corbière

“Un service d’autopartage dès 2014” - Jérôme Nury, député et ancien maire de Tinchebray

La ruralité a incité Tinchebray à prendre une initiative novatrice en 2014 : proposer aux habitants un service de partage de véhicules électriques. “Un pari quand on l’a lancé, certains ont dit "mais ils ont perdu la tête à Tinchebray” se souvient Jérôme Nury, ancien maire de la ville, aujourd’hui député LR de l’Orne. “Pendant longtemps, la mobilité a été l’un des angles morts des politiques locales. Puis on s'est rendu compte que ça devenait un vrai frein à l'installation pour les habitants qui souhaitaient venir sur nos territoires ruraux”. Ce service a trouvé son public comme en attestent les derniers chiffres : plus de 1.000 utilisateurs pour 90.000 km parcourus en 2022 par les six véhicules qui composent ce parc d’autopartage. Deux nouvelles voitures ont été commandées.

Depuis un an et l’envolée des prix des carburants, un territoire rural comme Tinchebray-Bocage doit aussi composer avec le coût des déplacements. “Un litre de gazole à près de 2 € et on nous annonce d'ailleurs une hausse du prix du baril qui va se répercuter automatiquement à la pompe. Il faut qu'on soit moins dépendants des véhicules thermiques et donc il faut développer soit la mobilité partagée, soit de la mobilité qui soit plus vertueuse en termes de CO2” réfléchit Jérôme Nury. Des questions qui seront au coeur du débat ce soir entre 18 et 19h avec autour de la table

Christophe de Ballore, Président du Conseil départemental de l’Orne

Josette Porqué, Maire de Tinchebray-Bocage

Pierre Formé, Président des usagers de la ligne Paris-Granville

Guy-Loup Delessalle, Président délégation Orne CCI Ouest-Normandie

Débat organisé en direct depuis le bar-restaurant "Au père tranquille" de Tinchebray-Bocage.