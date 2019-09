SONDAGE - Temps de trajet, moyens de déplacement : les chiffres clé de notre étude sur la mobilité dans les régions

A l'occasion du Congrès des régions de France, ces lundi et mardi à Bordeaux, nous vous révélons les résultats d'une grande enquête Ipsos pour Régions de France, Transdev et France Bleu sur la mobilité des Français. Le principal enseignement est que nous restons très dépendants à la voiture.

Les Français restent très dépendants à la voiture pour leurs déplacements, notamment pour aller au travail. C'est le principal enseignement de la vaste enquête Ipsos pour Régions de France, Transdev et France Bleu sur les Français et la mobilité en région. Cette étude, réalisée auprès de plus de 10.000 personnes du 15 au 29 juillet 2019, permet de dresser un panorama d'une ampleur inédite. Elle est publiée à l'occasion du Congrès des régions de France, qui se tient ces lundi et mardi à Bordeaux.

Les Français très dépendants de la voiture

L'étude révèle que 87% des Français utilisent leur voiture pour au moins un de leur déplacement du quotidien : aller au travail, faire les courses, pratiquer leurs loisirs, ou aller chez le médecin. Mais ce chiffre est à nuancer, car 21% des Français n'utilisent que la voiture pour les déplacements du quotidien. Un chiffre qui monte à 36% en milieu rural, où la voiture est souvent indispensable pour se déplacer. Six Français sur 10 prennent leur voiture pour aller au travail. 61% des actifs utilisent leur voiture pour aller au travail.

Un tiers des Français utilisent les transport en commun

La voiture individuelle reste donc le moyen de déplacement le plus utilisé, devant la marche à pied : 75% des Français marchent au moins 10 minutes par jour pour leurs déplacements du quotidien. Les transports en commun quels qu’ils soient (bus, métro, train, tramway, etc.) sont utilisés par un tiers des Français (31%). Le covoiturage et l'autopartage sont, eux, utilisés par une minorité de Français (5% et 2%). Les transports en commun coûtent en moyenne seulement 40 euros par mois à leurs utilisateurs. Seul un français sur quatre a conscience qu'il ne paye que 25% du coût réel du transport lorsqu'il achète un ticket.

Les Français mettent en moyenne 35 minutes pour aller au travail

Les Français mettent en moyenne 35 minutes pour se rendre au travail ou sur leur lieu d'études, soit 1h10 de transport aller-retour par jour. Ils mettent 19 minutes pour aller faire les grosses courses alimentaires, 17 minutes pour aller au sport et pour aller chez le médecin et et 13 minutes pour aller à La Poste ou réaliser des démarches administratives. Des temps de trajet qu'ils jugent satisfaisant, pour les trois quarts des sondés.

En revanche, les habitants de l'Île-de-France sont moins nombreux, 63% à se dire satisfait de leur temps de trajet. Ils sont 37% à en être insatisfaits. 54% des habitants de l'Île-de-France mettent plus d'une demi heure à aller au travail.

Les déplacements coûtent 204 euros par mois en moyenne

Les Français dépensent en moyenne 204 euros par mois pour se déplacer. C'est la voiture qui coûte le plus cher, avec 244 euros pour une voiture si on prend en compte l'essence, la maintenance, l'assurance, le crédit, les péages et le coût du stationnement.

Les foyers les plus modestes et les habitants les plus éloignés des centre-villes sont les plus insatisfaits du coût de leur déplacements. Près de quatre Français sur dix se disent ainsi mécontents de leur budget mobilité (39%).