Mobilité : l'énorme succès du bus Créon-Bordeaux

Dès son lancement en septembre 2019, les passagers ont été nombreux à prendre leur abonnement pour cette nouvelle ligne de bus à haut niveau de service reliant Créon dans l'Entre Deux Mers au centre ville de Bordeaux en 50 minutes. Une ligne surtout fréquentée par les girondins venant travailler sur la métropole bordelaise, et par les étudiants, pour qui l'enfer des bouchons sur Bordeaux matin et soir étaient devenu insupportable.

Un gain de temps, d'argent et de sérénité

Au bout de 6 mois, les premiers bilans du Conseil Régional font état de 700 passagers par jour sur cette ligne. "Un succès énorme" assure Renaud Lagrave, l'élu en charge des transports " car c'est ce que nous avions prévu au bout de 2 ans!".

Un succès qui s'explique selon l'élu en premier lieu par les fréquences de ces nouveaux bus. "Ils passent tous les quarts d'heure, donc si je me loupe"confirme Jérôme, un utilisateur convaincu, "je prends celui d'après et j'arrive quand même à l'heure au travail". Sa voisine de siège, Suzanne, a elle sauté le pas quand elle a comparé son budget essence et son budget bus. "Mon employeur prend en charge une part de mon abonnement, donc ça me coûte 20 euros par mois! Bien moins cher que ma voiture. Avec en plus tout le confort à bord."

Les usagers ravis de la ligne Créon-Bordeaux Copier

Car ces bus, la région les a voulu a haut niveau de service. C'est à dire avec prise USB pour chaque passager et WIFI à bord. "C'est aussi cela la clé de notre succès" estime Farid, l'un des chauffeurs de cette ligne.

Un exemple à suivre

Un succès tel qu'il pourrait servir d'exemple dans les prochains mois. "Quand nous répondons à ces problématiques de mobilité, et de développement durable, nous sommes pleinement dans notre rôle" se réjouit Renaud Lagrave. La région envisage désormais de créer d'autres lignes de ce type, comme par exemple une liaison Blaye-Saint André de Cubzac-Bordeaux.