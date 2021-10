Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine s'est réuni à Bordeaux ce lundi 11 octobre en assemblée plénière. Les élus ont voté notamment une enveloppe budgétaire supplémentaire pour la rénovation des voies de train et des routes nationales 147 et 141.

Mobilité : la région vote une rallonge budgétaire pour rénover les voies ferroviaires et la nationale 147

Des fonds régionaux ont été débloqués pour la nationale 147 et l'entretien des rails ce lundi 11 octobre. Les élus, réunis en assemblée plénière, ont voté un budget supplémentaire. Le premier poste de nouvelle dépense est en soutien à la mobilité. La région a libéré 58 millions d'euros pour la régénération de lignes ferroviaires sur la ligne Niort Saintes. La région va aussi financer des études sur la ligne Poitiers Limoges. 21 millions d'euros ont été dégagés pour la modernisation des nationales 147 et 141.

L'objectif de ces nouvelles dépenses est de changer les rails et la signalisation pour les lignes. Cela doit permettre aux trains de circuler à une vitesse normale. Pour l'instant, à cause des infrastructures en mauvais état, ils avancent au ralenti. La première priorité revient à la ligne Niort Saintes. 58 millions d'euros y sont entièrement dédiés. Le deuxième chantier, c'est la ligne Poitiers Limoges. La région finance de nouvelles études et espère, bientôt des travaux pour relier les anciennes capitales régionales. Sur cette ligne, aucun montant précis n'a été révélé. Pour le calendrier des deux lignes, Renault Lagrave, le vice-président de la région en charge des mobilités espère un début des travaux pour 2025.

Un investissement sur les routes

Les routes ne sont pas laissées à l'écart. Là, c'est encore la même idée : raccourcir les temps de trajet et désenclaver Limoges. Pour cela, les nationales 147 et 141 vont se partager 21 millions d'euros. Parmi les travaux à venir : des portions de routes à trois voies ou plus pour permettre aux véhicules de se doubler, ou encore des contournements de villages qui sont pour l'instant traversés par ces deux routes. Là, par contre, il n'y a pas de calendrier. La région n'a normalement pas ces missions. L'état doit aussi co-financer ces travaux.