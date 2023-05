Mobilité : le gouvernement dévoile son Plan Vélo à horizon 2027

Le plan vélo-mobilités 2023-2027, présenté par Elisabeth Borne, est articulé autour de trois grands axes : sécuriser la pratique, développer le réseau de pistes cyclables et démocratiser l'utilisation du vélo. Il s'agit de faciliter la vie des cyclistes, avec des aménagements très concrets : installer des repose-pieds sur le bord de la chaussée pour qu'ils n'aient pas à descendre de selle à chaque arrêt, décaler le passage au feu vert pour qu'ils puissent de prendre de la vitesse avant que les voitures ne redémarrent. Ou encore adapter le code de la route, qui interdit les dépassements par la droite : cette interdiction sera levée, manière expérimentale, pour les cyclistes. Sauf quand il s'agit d'un poids lourd ou d'un véhicule avec l'autocollant "angles morts"

"Paris n'est pas Amsterdam"

Le gouvernement veut également compléter le maillage territorial de pistes cyclables et de véloroutes, qui permettent de se déplacer sur de longues distances. Aujourd'hui il y a 57 000 km de pistes sur le territoire français. L'objectif est d'arriver à 80 000 km en 2027 et 100 000 en 2030, avec un accent mis sur les espaces ruraux qui sont pour l'heure relativement mal desservis. Attention cependant à ne pas délaisser les métropoles : "Paris n'est pas Amsterdam" souligne Louis Belenfant, le président du Collectif Vélo Ile-de-France. "Il y a un énorme boulot à faire pour développer le vélo, on est dans un belle dynamique, ça n'est pas le moment d'abandonner les villes et les banlieues".

Le vélo à l'école : un enjeu majeur

Troisième et dernier axe : rendre la pratique du vélo le plus accessible possible. ça passe par exemple par la prolongation de l'aide à l'achat d'un vélo. Aide qui va d'ailleurs être étendue au matériel d'occasion. Et puis, surtout, par l'extension programme Savoir Rouler à Vélo, lancé par Elisabeth Borne en 2019. Le gouvernement souhaite que d'ici 2027, 850 000 enfants entre 6 et 12 ans en bénéficient chaque année. En Ile-de-France, seul 15% des communes se sont lancées dans l'apprentissage du vélo à l'école... Une proportion faible qui tient, selon Louis Belenfant, au manque de moyens et de cadre pour intégrer ce dispositif à l'école : "Il faut que les mairies forment leurs personnels pour aller proposer des formations dans les écoles, mais il faut aussi que les écoles inscrivent cette pratique dans le parcours scolaire ! Comme pour le programme de natation : il faut un temps dédié, des objectifs chiffrés chaque années, et pour le vélo c'est encore assez flou".