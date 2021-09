Mobilité : les riverains vent debout contre le passage de la rue du faubourg du Pont-Neuf en sens unique

Attention sur la route pour arriver au centre-ville de Poitiers. La mairie commence une phase de test sur la rue du faubourg du Pont-Neuf. L'objectif est de favoriser une mobilité douce des vélos et transport en commun. Pour cela, la municipalité souhaite passer cet axe en sens unique.

C'est une décision que n'acceptent pas les riverains. La mairie de Poitiers entame ce lundi 13 septembre un test de circulation rue du faubourg du Pont-Neuf. La rue devient à sens unique. Cela doit permettre de laisser plus de place aux bus et plus de sécurité aux vélos. L'expérimentation va continuer jusqu'au 24 octobre.

c'est une décision complètement débile. " - Annie, une riveraine.

C'est LE sujet de conversation à la pharmacie ou à l'épicerie. Annie vient acheter ses médicaments à la pharmacie Oliveau depuis 50 ans. "Je suis très en colère", estime-t-elle. Elle poursuit : "moi, je dis que c'est une décision complètement débile. " "J'ai des doutes", nuance Delphine, habitante du quartier depuis quatre ans. Pour elle, s'il y a de la circulation à cet endroit, c'est pour une bonne raison et essayer une artère à sens unique ne réglera pas le problème.

Les commerçants en colère

Côté commerçant, on est unanime, c'est une mauvaise idée. "Les commerces vont en prendre un coup et ceux qui habitent le quartier, ils auront aussi du mal à se déplacer pour aller faire les courses. Ça serait comme _un quartier mort et ça ne marchera pas_", juge Philippe Mbani qui gère l'épicerie exotique. Moncef Bayach a ouvert l'Epi service il y a sept ans et partage cette opinion avec une crainte pour l'emploi. Selon lui, sur les trois personnes qui travaillent dans le magasin, deux vont se retrouver au chômage. Ce qui agace aussi les commerçants, c'est la méthode de la mairie. Ils ont l'impression d'avoir été mis devant le fait accompli.

Comment ça marche ?

La mairie va tester deux scénarios, mais à chaque fois, la rue du faubourg du Pont-Neuf devient un axe à sens unique, entre le parking pasteur et le rond-point de la route de Gençay. Première hypothèse testée : le sens unique est dans la montée. Concrètement, tous les véhicules peuvent grimper cette artère. Pour la descendre, c'est réservé aux bus, aux vélos, aux taxis, aux bennes des éboueurs et aux véhicules de livraison. À noter aussi que la rue de la Chatonnerie, déjà à sens unique, le reste, mais change de direction. C'est ce qui est testé entre le 13 septembre et le 3 octobre.

Le premier scénario testé. - Mairie de Poitiers

Deuxième scénario : la rue du faubourg du Pont-Neuf est à sens unique dans la descente pour tous les véhicules. Pour la remonter, c'est réservé aux mobilités douces ou aux camions de livraison. Dans ce cas, la rue basse change de sens de circulation. Ce projet est étudié du 4 au 24 octobre.

Le deuxième scénario. - Mairie de Poitiers

Pour arriver dans le centre de Poitiers, deux itinéraires sont conseillés : soit par la voie Malraux, soit par le Pont Saint-Cyprien. Pour les habitants du faubourg, la mairie propose de passer par le boulevard Coligny et la rue de la Pierre levée. Plusieurs mesures vont être faites pendant les tests : bruit, qualité de l'air, vitesse, temps de parcours et nombre de véhicules, pour choisir la meilleure option. La restitution se fera en novembre et le choix en décembre pour une application définitive au premier trimestre 2022.