Mobilité : une nouvelle aire de covoiturage à La Souterraine pour laisser sa voiture en toute sécurité

Si vous covoiturez depuis La Souterraine, vous pouvez maintenant laisser votre voiture en toute sérénité. Au niveau de l'échangeur 54, le long de la route nationale 145, une aire de covoiturage a été finie en mai dernier et inauguré ce lundi. Il y a 18 places dont deux pour les personnes à mobilité réduite. Le goudron est tout neuf. Une barre empêche les véhicules trop gros de rentrer, et un lampadaire solaire éclaire le tout. C'est une construction du département, pour un budget de 40 000 €.

C'est la cinquième aire de covoiturage du département à côté de la nationale. Cette aire, c'était une nécessité. "Il y a un vrai besoin de covoiturage parce qu'on est à La Souterraine", soutient le maire Etienne Lejeune. Entre ceux qui vont travailler à Limoge ou à Guéret, voire Montluçon, c'est à la croisée des chemins. Jusqu'à une dizaine de voiture se garaient quotidiennement le long de la route d'accès à la nationale.

Une incitation pour les Creusois

Pour le département, c'est aussi une incitation pour les creusois. "L'idée, c'est de coller aux besoins et aux habitudes qui évoluent. Il est difficile de se passer de la voiture chez nous et ce n'est pas l'objectif, mais l'idée, c'est de la partager", assure Hélène Faivre, la vice-présidente du département en charge des mobilités. C'est la cinquième aire de covoiturage dans la Creuse. Celles de Trois-et-demi, Saint-Vaury, de l'hôtel du Berry à Verneige et la Seiglière près d'Aubusson sont déjà en service. Deux parkings de supermarché en accueillent aussi chacun une : à l'inter marché de Guéret-Sainte-Feyre et au carrefour market de Gauzon. Un dernier projet est à l'étude à Jarnages au niveau de l'échangeur de "Pierre blanche". Une fois que ce projet aura abouti, cela fera presque une aire de covoiturage tous les 10, 15 kilomètres sur la nationale. Pour le département, qu'on travaille vers Limoges ou Montluçon, en venant de Gueret ou La Souterraine, il y aura toujours une solution de covoiturage.