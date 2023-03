Mobilité verte : la ville de Paris lance son nouveau dispositif d'aides qui cible davantage les plus précaires

La ville de Paris a ouvert ce lundi 13 mars son téléservice "eco-mobilité" . Un budget de 11,5 millions d'euros est prévu pour financer ces aides jusqu'en 2026, destinées en priorité aux Parisiens et Parisiennes les plus précaires. Ce nouveau dispositif découle de la réforme des aides à la mobilité , votée le 15 octobre dernier lors du Conseil de Paris.

Il "répond et apporte un soutien dans l’achat d’un moyen de déplacement écologique et de mobilité active", assure la municipalité dans un communiqué. Car "avec la mise en place de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) , la politique de lutte contre la pollution de l’air et la transformation de l’espace public, la Ville de Paris se doit d’accompagner les Parisiens dans l’évolution de leurs modes de transport".

La Ville a décidé de supprimer certaines aides qui ne sont plus " déterminantes dans le changement de mobilité ". Ainsi, les particuliers ne peuvent plus demander une prise en charge du pass Navigo ou Vélib pendant un an, en cas d'abandon d'une voiture Crit'Air 4 ou antérieur ou une aide à l'achat d'un deux-roues motorisé électrique. Mais de nouvelles aides ont été créées.

Nouvelles aides avec la réforme

Achat d’un vélo cargo ou un triporteur mécanique ou à assistance électrique ;

Souscription à un abonnement annuel pour stationner votre vélo de façon sécurisée dans un parking ;

Achat d’un vélo adapté (personnes à mobilité réduite) ;

Aide à l’achat d’une télécommande pour faciliter la marche pour les mal ou non-voyants ;

Participation à un stage d’apprentissage du vélo ou de remise en selle avec un organisme agréé ;

Achat d’un casque et/ou un antivol.

De nouvelles aides sous conditions de ressources

La municipalité veut se concentrer sur les personnes les plus en difficulté. Certaines de ces aides seront conditionnées à des plafonds de ressources "pour en faire bénéficier les publics prioritaires, à savoir les plus précaires". Le bénéficiaire doit vivre à Paris, être majeur et avoir un revenu fiscal de référence annuel par part inférieur ou égal à 6 300 euros. Vous pouvez tester votre éligibilité aux aides écomobilité de la Ville de Paris en cliquant sur ce lien.

Aides sous conditions de ressources

Achat d’un vélo à assistance électrique (33 % du prix d’achat hors taxes) ;

Achat d’un vélo cargo ou un triporteur mécanique ou à assistance électrique (33% du prix d’achat hors taxes) ;

Achat d’un dispositif pour transformer votre vélo mécanique en vélo électrique (33% du prix d’achat hors taxes et jusqu’à 400 euros remboursés) ;

Achat d’une remorque pour transformer votre vélo en vélo cargo (33% du prix d’achat hors taxes et jusqu’à 100 euros remboursés) ;

Achat d’un vélo mécanique (100% du prix d’achat hors taxes et jusqu’à 100 euros remboursés);

Achat d’un casque et/ou un antivol (33% du prix d’achat hors taxes et jusqu’à 50 euros remboursés).

Aides sans conditions de ressources