Moderne, spacieuse, lumineuse, la nouvelle gare d’Auray mise en service ce vendredi

La nouvelle gare d’Auray, toute moderne, avec ascenseurs et faite de bois, de verre et de métal, ouvre ses portes aux voyageurs ce vendredi 11 juin.

L'été, la gare d'Auray est la troisième gare la plus fréquentée de Bretagne, après Rennes et Brest

C’est une gare moderne qui ouvre ses portes aux voyageurs du Pays d’Auray ce vendredi, après deux ans de travaux et juste avant une saison d'été qui en fera la troisième gare la plus fréquentée de Bretagne (après Rennes et Brest).

Avec l’accroissement du flux de voyageurs la gare d’Auray devait faire peau neuve. C’est fait. À l’architecture moderne, spacieuse, lumineuse, elle mêle verre, bois et métal, sur deux niveaux, avec des ascenseurs sur chaque quai, à la place d’un unique souterrain.

Une passerelle de 100 mètres pour relier le nord au sud

Un escalier extérieur couvert mène à une passerelle de 100 mètres de long, qui enjambe les voies ferrées. Située à 7 mètres du sol, elle créera un nouvel accès à la gare depuis le nord de la ville.

La passerelle de 100 mètres de long enjambe les voies ferrées et remplace le souterrain désormais fermé. © Radio France - Eric bouvet

Deux larges parvis aérés doivent encore être finalisés au nord et au sud des voies, avec une nouvelle offre de stationnement : 250 places sont d’ores et déjà en service au sud de la gare. En septembre, 200 nouvelles places devraient l’être au nord, côté Brec’h.

Pôle d’Échanges Multimodal et brasserie

De nouveaux aménagements dédiés aux cars, taxis, vélos et autres deux roues viendront compléter l’offre, la gare d’Auray devenant encore plus un Pôle d’Échanges Multimodal. Des billets pour les îles de Houat, Hoedic et Belle-Île seront aussi vendus en gare, pour la Compagnie Océane.

Quant à l’actuel bâtiment, il sera en partie réhabilité à partir de la rentrée, pour accueillir une brasserie qui doit ouvrir l’an prochain et qui participera à l’attractivité du quartier.