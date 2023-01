Modernisation de la ligne de fret Les Aubrais-Orgères : "Sans travaux, nous aurions dû fermer la ligne"

Bientôt une ligne "capillaire fret" entre Les Aubrais (Loiret) et Orgères-en-Beauce (Eure-et-Loire) flambant neuve. Jusqu'en avril 2023, 34 kms de voie vont être modernisés pour permettre la poursuite du transport de 160 000 tonnes de fret, essentiellement des céréales mais aussi du matériel militaire.

L'État, la région Centre-Val-de-Loire et les coopératives agricoles Axerela et Scael ont investi pas moins de 7,55 millions d'euros pour sauver la ligne de fret, menacée de fermeture. "Certains constituants qui datent des années 1960 sont en fin de vie", explique Antoine Boidin, responsable maîtrise d'ouvrage à la SNCF Réseau. "Sans engagement de travaux, nous aurions dû fermer la ligne fin 2022." L'objectif des travaux est de pérenniser la ligne pendant au moins 10 ans.

Enjeux écologique, économique et stratégique

Lors de la réouverture de la ligne, 236 trains par an pourront circuler, soit l'équivalent 5 200 camions. "Ici en Beauce, nous avons une production très importante de céréales, rappelle François Bonneau, président de la région qui finance le projet à 28,4%, il faut que ces céréales puissent partir le plus possible par le rail qui fait moins de gaz à effets de serre."

Les coopératives agricoles Axereal et la Scael participent elles aussi à la rénovation de la ligne. "C'est le troisième capillaire fret sur lequel on investi", précise Bruno Bouvat-Martin agriculteur dans le Cher et vice-président d'Axereal qui estime que "80% de la production de céréales et d'oléagineux doit sortir de la région pour être transformé". Il admet aussi que "les nuisances liées à l'augmentation du transport routier est de moins en moins supportable par la population" .

Au-delà des raisons économiques et écologique, il existe aussi un enjeu stratégique car la ligne dessert également la base militaire aérienne de Bricy, un site essentiel pour les opérations extérieures. Ce qui explique en l'importante participation de l'État à hauteur de 58,30%. "Les A400M à Bricy servent à envoyer du matériel en Afrique ou sur d'autres théâtres d'opération", souligne Benoit Lemaire, sous-préfet d'Orléans. En raison des importantes cargaisons, "il est préférable de faire le transport de fret par le ferroviaire pour des raisons de poids et d'encombrement".

Fin du chantier en avril

Le chantier a débuté en août 2022 et doit se terminer en avril prochain. Des trains seront remis en circulation dès le mois de mars. 10 000 traverses sont remplacées ; 6km de rails et de ballast sont renouvelées, des ballasts sont ajoutés et le plancher de 5 passages à niveau sont changés.

Plusieurs déviations routières sont mises en place pendant la durée des travaux. 11 passages à niveau sont fermés. La SNCF prévient : le chantier peut engendrer des nuisances sonores en raison du fonctionnement des trains et des engins de chantier.