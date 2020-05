Après quatre années de travaux pour la modernisation de la signalisation entre Paris et Dijon, le chantier s’achèvera le weekend du 30 et 31 mai 2020.Il pourra entraîner une circulation des trains adaptée ou modifiée.

Modernisation de la signalisation SNCF entre Dijon et Paris : modifications des circulations les 30 et 31 mai

Les travaux de modernisation de la signalisation de la ligne SNCF entre Paris et Dijon touchent à leur fin. Ils s’achèveront le weekend du 30 et 31 mai 2020 et pourront entraîner des modifications de circulation pour les trains.

Tout sera informatisé et piloté depuis Dijon

Ce chantier de grande ampleur qui a consisté à démonter les anciennes installations de signalisation et à les moderniser sur plus de 40 kilomètres entre Blaisy-Bas et Montbard, prendra fin avec l’opération complexe de mise en service du Poste d’Aiguillage Informatisé situé aux Laumes. Cette opération permettra de basculer vers un nouveau système de signalisation et d’exploitation entièrement informatisé et piloté depuis la Commande Centralisée du Réseau de Dijon.

Un Poste d’Aiguillage Informatisé est l’évolution technologique qui permet de réaliser les enclenchements de façon informatique et non plus électromagnétique avec des leviers. Il assure la sécurité du système et permet de télé surveiller et mémoriser le fonctionnement des installations de signalisation en temps réel.

Un gros chantier

Près de 350 agents seront mobilisés tout le weekend pour réaliser cette révolution dans la gestion des circulations ferroviaires de la ligne Dijon-Paris. Ce grand chantier de modernisation représente un investissement de 90 millions d’euros financés par SNCF Réseau.

SNCF Réseau, l'Etat et la région Bourgogne-Franche-Comté ont annoncé une année exceptionnelle de travaux en 2020 dans les huit départements de la région pour un montant de 385 millions d'euros.