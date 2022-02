Moins cher qu'un litre d'essence, le futur ticket de bus Txik Txak permettra d'aller partout en Pays Basque

Un ticket unique à 1,20 euro va voir le jour le 4 juillet prochain, et donnera accès à tous les réseaux de bus du Pays Basque. Des abonnements à tarif réduit en fonction de l'âge et des revenus vont également être introduits. Deux tiers des habitants de l'agglo vont pouvoir y prétendre.

Aller de Urt au stade Aguiléra de Biarritz coûte aujourd'hui trois euros : deux euros pour un ticket Car Express, puis il faut acheter un autre billet à un euro pour monter dans un bus de Chronoplus. Dès le 4 juillet, il suffira d'un seul et même titre de transport à 1,20 euro pour faire le trajet. Et ce sera la même chose dans tout le Pays basque, sur tout le réseau Txik Txak : avec ce ticket moins cher qu'un litre d'essence, valable 1h30, il sera possible de parcourir trois arrêts avec le Trambus à Anglet ou de faire Tardets-Bayonne. Le Syndicat des mobilités remet à plat et unifie les tarifs de tous les réseaux, Chronoplus, Hegobus, Car Express, Proxi'bus...

Première augmentation en douze ans pour le réseau Chronoplus

Le but est de simplifier au maximum les choses pour nous inciter à prendre le bus en supprimant les grilles de tarifs incompréhensibles et les billets multiples. Au passage, les habitués du réseau Chronoplus voient le titre de transport augmenter de vingt centimes, mais c'est la première fois en douze ans selon le syndicat des mobilités, et ça reste un des réseaux les moins chers de France. Et l'objectif est surtout de pousser les usagers à prendre un abonnement au mois ou à l'année.

Pour ça, le Syndicat des mobilités introduit le 4 juillet également une tarification solidaire en fonction des revenus et de l'âge (personnes de moins de 28 ans et de plus de 65 ans). "C'est une tarification sociale et même très sociale", explique Fabien Duprez, le directeur général du Syndicat des mobilités, "puisqu'on va jusqu'à des réductions de 75%. Il n'y a pas d'autre réseau qui soit à ce niveau de réduction. Pour donner un exemple concret, une personne de moins de 28 ans, avec un quotient familial inférieur à 620 euros va payer 4 euros par mois son titre de transport. Donc, on est vraiment allé très, très loin pour permettre vraiment à tout le monde de monter dans le bus, quels que soient ses revenus."

Qui a droit aux abonnements à tarif réduit ?

Deux habitants sur trois de l'agglomération Pays Basque sont éligibles à cette tarification réduite :

Quotien familial inférieur à 430 euros : 75% de réduction sur l'abonnement mensuel ou annuel

: 75% de réduction sur l'abonnement mensuel ou annuel Quotien familial compris entre 431 et 620 euros : 50% de réduction

: 50% de réduction Quotien familial supérieur à 620 euros : réduction liée à l'âge

Et si vous n'êtes pas éligible à la tarification solidaire ou en fonction de l'âge mais que vous êtes salarié, vous avez droit à une prise en charge de votre abonnement à 50% par votre employeur.