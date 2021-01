Moins d'accidents et de décès en 2020 sur les routes de Meurthe-et-Moselle

Comme au niveau national, l'année 2020 restera celle d'une baisse notable des accidents de la route en Meurthe-et-Moselle. La préfecture a publié ce vendredi son bilan en matière de sécurité routière pour l'année dernière et tous les indicateurs sont à la baisse.

25 décès sur les routes en 2020

Il y a eu l'an dernier moins d'accidents de la route, 451 au lieu de 577 en 2019 soit une baisse de près de 22%. Fort logiquement, le nombre de morts sur les routes diminue aussi avec 25 décès contre 29 l'année précédente. Même chose du côté des blessés avec 568 blessés dans un accident contre 718 en 2019.

Des chiffres à nuancer, note la préfecture quand on sait que la crise sanitaire, notamment les confinements, a fait chuter la circulation routière. Selon le centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, la circulation a été réduite de 75% pendant le premier confinement et de 21% lors du deuxième.