Moins d'avions mais des billets moins chers entre Perpignan et Paris-Orly

Si l'atterrissage de Transavia à l'aéroport de Perpignan fera peut-être des heureux, elle fait déjà des mécontents. A partir du 27 mars en effet le nombre hebdomadaire de liaisons entre les Pyrénées-Orientales et Paris va passer de vingt à quatorze.

"Je ne comprends pas. Aujourd'hui, avec trois aller-retours quotidiens, les avions sont quasiment toujours pleins. Pourquoi passer à seulement 2 aller-retours ? On privilégie les touristes et on oublie les chefs d'entreprises et ceux qui doivent se rendre régulièrement sur Paris," s'insurge Dominique Tabarié, la présidente de l'association des usagers de la ligne Perpignan-Orly.

Transavia répond qu'elle utilisera des avions plus grands (189 places contre 148 actuellement). La compagnie promet des tarifs beaucoup avantageux qu'actuellement avec des billets à partir de 35 euros. "Notre spécificité est d'offrir les tarifs les plus compétitifs possibles, explique Nicolas Hénin, le directeur général adjoint de Transavia. Ce tarif de 35 euros existe sur 70 % des vols que nous proposons jusqu'à la fin octobre et ça ne concerne pas que quelques places dans les avions."

Ce tarif va-t-il perdurer ? Transavia sera (comme Hop actuellement) en situation de monopole sur cette ligne aérienne Perpignan-Paris. Précisons-aussi qu'en train, il faut plus de cinq heures pour rallier la capitale depuis les Pyrénées-Orientales.