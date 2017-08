Moins de bouchons grâce au doublement de l'autoroute A9

La nouvelle autoroute A9 a été mise en fonction fin mai. Pendant les week-ends de chassé-croisé des vacances, elle permet de réduire les embouteillages en séparant les camions et les vacanciers d'un côté et les automobilistes locaux de l'autre.

Le projet de doublement de l'autoroute A9 par le boulevard autoroutier de l'A709 porte ses fruits. Éternels casse-têtes pour les Montpelliérains pendant l'été, les embouteillages n'ont cette fois-ci pas eu lieu pendant les deux week-ends de chassé-croisé des vacanciers.

Les panneaux indiquant la séparation entre l'A9 vers Béziers, et l'A709 qui contourne Montpellier

Pour Yves Forquemin des Autoroutes Vinci : "L'autoroute remplit pleinement son rôle. Lors des deux derniers week-ends, il n'y avait plus les habituels bouchons aux péages ou aux sorties vers Montpellier. On a compté 6 000 véhicules par heure cette année, contre 5 500 l'an dernier. Et pourtant il n'y avait pas d'embouteillages."