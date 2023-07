Moins de bouchons qu'avant sur la rocade de Rennes les jours de grands départs

Vous allez être nombreux sur les routes bretonnes ce week-end, puisque Bison futé a classé ce samedi rouge. Si la police et la gendarmerie vous surveillent, il y a aussi le CIGT de Rennes, le Centre d'Ingénierie et de Gestion du Trafic . Il est installé dans les locaux de la DIRO, la Direction Interdépartementale des Routes de l'Ouest. Depuis une salle avec une trentaine de caméras et un immense écran qui représente la rocade et les pénétrantes, on surveille le trafic et si besoin, on coordonne les interventions en cas d'incident.

Aussi surprenant que ça puisse paraître, Myriam L'Hostis, la responsable du CIGT de Rennes, l’assure, "ces dernières années, il y a moins de bouchons", lors des week-ends de grands départs. "On pense que depuis quelques années, les gens ont plus tendance à prendre des voies secondaires conseillées par leur GPS. Quand, il y a dix ans, on avait un bouchon de la Porte de Lorient jusqu'à la Porte de Paris, aujourd'hui, le bouchon ne fait plus que la moitié de sa longueur". Beaucoup d’automobilistes se reportant par exemple sur la seconde ceinture.

Reste que les week-ends de grands départs, les opérateurs qui se relaient dans la salle du CIGT ne chôment pas. Grâce aux capteurs dans la chaussée, ils voient les cartes se colorer en fonction de la densité du trafic. À l’aide des 45 panneaux à messages variables installés sur la rocade et les arrivées de pénétrantes, ils peuvent alors rediriger les automobilistes, plutôt vers la rocade nord ou vers la rocade sud. La rocade de Rennes étant un passage obligé, pour ceux qui viennent de l’est depuis La Gravelle ou de la Normandie via l’A84. Idem pour les retours depuis le Finistère, les Côtes d’Armor et le Morbihan.

C'est depuis cette salle que les opérateurs du CIGT de Rennes surveillent le trafic et gèrent les interventions. © Radio France - Eric Bouvet

Mais ici, arrivent surtout les appels de la gendarmerie et des secours en cas d’accidents, de véhicules en panne, ou d’obstacles sur la chaussée. Le CIGT va alors déclencher une intervention d’équipe sur le terrain, pour protéger la zone et que les secours et dépanneurs puissent faire leur travail en toute sécurité. Autant dire qu’il y a plus d’activités durant les week-ends de migration. "Forcément, parce qu'il y a plus de monde", explique Myriam L'Hostis. "On va dire qu'il y a des distances de sécurité potentiellement moins bien respectées et il y a plus d'accidents matériels, d'accrochages. S'il y a des bouchons, on va aussi avoir plus de pannes, parce que les moteurs ont tendance à chauffer" Si ça doit arriver, c’est donc depuis le CIGT qu’on va gérer l’intervention sur le terrain. Le CIGT de Rennes étant opérationnel 24h/24 et fonctionnant en 3/8.