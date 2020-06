Moins de morts en 2019 sur les routes vosgiennes

Le Ministère de l'Intérieur rend public le bilan définitif des accidents de la route en 2019. Dans les Vosges le nombre de tués est en baisse de 21% sur 1 an. En revanche le nombre d'accidents et de blessés est en hausse. En cause les comportements dangereux.