L'année s'achève ce dimanche soir par une soirée traditionnellement à risque sur les routes. Soyons donc prudent pour ne pas venir alourdir le bilan de l'insécurité sur les routes. De ce point de vue là, 2017 aura été une année, contrastée avec tout de même une vraie raison de se réjouir : le nombre de morts dans un accident de la route a baissé fortement. On ne compte "que" 30 décès contre 36 l'an dernier. Un chiffre qui revient dans la moyenne basse du nombre de morts constaté habituellement sur 1 an dans la Manche très loin du triste record de 2010. Cette année là, 46 personnes avaient perdu la vie sur la route.

Moins de morts mais plus d'accidents

En revanche, lorsqu'on rentre dans le détail des accidents mortels, on s'aperçoit qu'en 2017, les conducteurs de 2 roues, qu'il s'agisse de cyclistes ou de véhicules motorisés, ont payé un lourd tribut : on compte ainsi 12 victimes. Lorsqu'on y ajoute les 4 piétons décédés dans la Manche depuis le début janvier, on observe que plus de la moitié des décès dans un accident de la route ont touché les usagers les plus fragiles, les plus exposés en cas de choc. Et puis si l'on peut se féliciter de compter moins de morts, ça ne veut pas dire que la route est plus sûre. Le nombre d'accidents constaté est en forte augmentation par rapport à 2016, et avec lui, le nombre de blessés.