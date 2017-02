Moins de six usagers sur dix sont satisfaits de la SNCF

Moins de six usagers sur dix sont satisfaits des services de la SNCF, révèle une étude de l'UFC Que choisir à paraître. Les usagers pointent les retards à répétition, mais aussi le manque de propreté à bord des trains et une grille tarifaire trop complexe.

Moins de six usagers sur dix sont satisfaits des services de la SNCF, selon la dernière enquête réalisée par l'UFC Que Choisir, à paraître dans le magazine du mois de mars. Seuls 58 % des usagers, tous trains confondus, sont satisfaits des services proposés par l'entreprise ferroviaire. "Le critère essentiel des usagers de la SNCF c’est d’être à l’heure, ce pari n’est pas réussi", explique Arnaud de Blauwe, l’auteur de cette enquête pour l'association de défense des consommateurs à RTL.

Les retards, la saleté et les tarifs trop complexes pointés du doigt

Les usagers sont particulièrement mécontents des retards, mais ils citent aussi la propreté des toilettes et des tarifs trop complexes. 10.000 lecteurs de Que Choisir ont participé à cette enquête. Le magazine souligne qu'en 2016, la SNCF a été très médiocre sur la ponctualité, le critère essentiel pour les participants de l'enquête. Pour ne prendre que le TGV, sa régularité moyenne est descendue à 88,5 % sur les onze premiers mois de 2016, sachant que les retards de moins de cinq minutes ne sont pas pris en compte. En 2015, le taux de ponctualité était de 89,1 %, et en 2014, de 90,4 %

53% des usagers des TER satisfaits

Les participants à l'enquête se disent à 53 % satisfaits du TER. Ce taux tombe à 42 % pour le Transilien. C'est dans les régions où la ponctualité fait le plus défaut que les usagers sont le moins satisfaits : 34 % seulement de voyageurs se déclarent satisfaits en PACA, pour un taux de ponctualité de 84.8%. A l'inverse, c'est en Bretagne (79%) et en Pays de la Loire (74%) que les usagers sont les plus heureux.