Moins de temps pour aller à Paris depuis Périgueux, le contraire pour Bergerac à partir de décembre

A partir du 13 décembre prochain, les temps de trajets changent si vous allez à Paris depuis Périgueux ou Bergerac. La SNCF change tous ses horaires de TGV sur la façade atlantique, "cela concerne Bordeaux, Nantes et Rennes notamment" explique Renaud Lagrave, vice-président en charge des mobilités à la région Nouvelle-Aquitaine. Ces horaires TGV n'avait pas changé depuis 2017.

15 min de moins depuis Périgueux, 15 min de plus depuis Bergerac

A cause des ces nouveaux horaires, la région Nouvelle-Aquitaine a du revoir une grande partie des horaires TER sur la région. Il y a de meilleures correspondances pour Périgueux mais pour Bergerac "on a pas pu accrocher de TER le matin qui soient immédiats". Si vous partez de Périgueux, vous allez arriver un peu plus vite à Paris, il faudra compter entre 3h30 et 3h45 de trajet pour rejoindre la gare Paris Montparnasse. C'est un quart d'heure de moins par rapport au temps de trajet habituel, c'est même une heure de moins si l'on compare avec le temps de trajet d'avant 2017, avant l'arrivée de la LGV.

Concrètement, les voyageurs de Périgueux ne vont pas prendre des trains qui vont aller plus vite à Paris mais ils auront moins de temps d'attente en gare Bordeaux Saint-Jean. Le temps de correspondance passe de 15 à 30 minutes. En revanche, c'est le contraire pour les voyageurs de Bergerac, ils mettront 15 minutes de plus pour rejoindre la capitale car cette fois le temps de correspondance à Bordeaux est rallongé. En revanche, les voyageurs bergeracois pourront rentrer un peu plus tard le vendredi soir avec la mise en place d'un dernier TER à 22h30 entre Bordeaux-Bergerac.