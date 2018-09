Valence TGV Rhône-Alpes Sud, Alixan, France

Les usagers, membres du collectif de défense de la desserte de la gare de Valence-TGV, manifestent ce jeudi matin pour protester contre les modifications sur les lignes et horaires entre Lyon et Valence, en vigueur à partir du 9 décembre prochain.

Ceux qui prennent le train quotidiennement entre Valence-TGV et Lyon Part-Dieu, essentiellement pour leurs déplacements professionnels, vont en effet devoir revoir leur emploi du temps. Il n'y aura par exemple plus qu'un seul TGV pour Valence/Lyon avant 9 heures le matin, contre 3 actuellement. Et ceux du soir, pour des retours Lyon/Valence, ne partiront plus de la gare de Lyon-Part Dieu, mais de la gare de Lyon Perrache.

La direction de la SNCF dit comprendre le désagrément causé par ces modifications, mais explique être contrainte par les travaux en cours à la gare de Lyon Part-Dieu ; le chantier de réaménagement de la gare entraîne la suppression de plusieurs voies, et donc de manière indirecte la saturation du trafic ferroviaire transitant par Lyon.

Les TER, qui n'empruntent pas les mêmes lignes que les TGV, ne sont pas concernés par ces changements.