Moins de trains vers Paris : la SNCF diminue ce jeudi son plan de transport en Normandie

Face à l'épidémie de Covid et au reconfinement, la SNCF va diminuer son plan de transport. A partir de ce jeudi, il y aura moins de trajets quotidiens au départ de la Manche et en direction de Paris.

Entre Cherbourg et Paris, il n'y aura plus que 5 allers-retours.

Avec le reconfinement, les déplacements sont limités, et ça se ressent sur les rails. A partir de ce jeudi, la SNCF en Normandie va donc adapter son plan de transport, après avoir constaté une nette baisse de la fréquentation sur ce début de semaine. Entre Cherbourg et Paris via Caen, il n'y aura plus que 5 allers et 5 retours quotidiens. Dans la Manche, la gare de Granville va également voir moins de trains défiler vers la capitale, plus que 2 allers-retours tous les jours.

Attention sur les heures de pointe

La SNCF confie conserver la majorité de ses efforts sur les heures de pointe, qu'il s'agisse du matin (entre 7h et 9h) ou du soir (de 17hà 20h). Ce nouveau plan de transport devrait être conservé jusqu'au 10 novembre prochain, avant une nouvelle adaptation. Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leur train la veille, aux alentours de 17h.

Les principaux axes normands vers Paris