Moins de tramways au Mans ce samedi par manque de personnel

Il y aura moins de trams au Mans ce samedi 18 juin. La Setram a réduit la fréquence de passage sur les lignes T1 et T2 par manque de personnel. Les tramways passeront toutes les 13 minutes, et donc toutes les 6 minutes 30 entre Saint Martin et la préfecture. Les bus circuleront en revanche aux horaires habituels. Ces problèmes de recrutement touchent plus globalement le secteur des transport, avec une pénurie de chauffeurs de cars scolaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix