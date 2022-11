Monique à Aix-en-Provence : "Libre de conduire à 86 ans"

Elle se dit "trop vieille" pour calculer le nombre d'années de conduite, mais pas assez âgée pour y renoncer. Permis passé en 1956 à Madagascar, sa patrie d'origine. La pimpante Monique, alerte et caustique à souhait, ne fait pas ses 86 ans. La plupart de ses copines ont raccroché le porte-clés à 80 ans. "Mais à 80 ans on n'est pas plus dangereux qu'à 20 ans. Les jeunes roulent vite, ils sont pressés. Nous, on a le temps !" L'Aixoise privilégie les trajets courts : les courses, la copine de Pertuis, boire un café à l'Estaque. Monique est très prudente. Elle ne "veut pas être un danger pour les autres et pour elle-même". Ne reculant devant aucun sacrifice, le reporter a fait un petit tour de quartier avec l'octogénaire. Impeccable. "Dommage, on n'a pas écrasé de piétons cette fois !" exulte en riant Monique. Une manière de prendre avec humour les mauvais regards de la société sur les tempes blanches qui circulent en ville.

La main ferme sur le volant © Radio France - Christophe Van Veen

La croisade de Pauline Déroulède

"C'est dingue qu'en France on ait le permis à vie sans aucun contrôle. On peut conduire jusqu'à 100 ans". C'est le cri du coeur de Pauline Déroulède, joueuse de tennis handisport, qui a perdu sa jambe gauche après avoir été fauchée par un automobiliste de 92 ans. Elle lance une campagne vidéo sur internet pour faire avancer sa cause : des contrôles d'aptitude à la conduite tous les cinq ans dès 60 ans, et puis tous les ans après 80 ans.

Actuellement, il n'existe aucune obligation des formations ou d'évaluation des séniors. Seules quelques compagnies d'assurance proposent des mini formations sur la base du volontariat. Dans les faits, les plus de 75 % ne représente que 17 % des accidents mortels. La principale tranche d'accidentés, ce sont les 18-24 ans. La conduite chez les personnes âgées doit-elle toutefois être mieux encadrée ? Monique n'est pas d'accord avec des tests obligatoires : "On se connaît. On va chez le médecin régulièrement. On s'entretient. Ce serait nous mettre au placard, nous donner un coup de matraque en nous disant : "Toi, t'es vieille ! Tu n'es plus capable de lire. Tu n'es plus capable de conduire. Tu n'es plus capable de... C'est triste. Je ne veux pas ça, moi. Je ne suis encore capable d'avoir la joie de vivre mon âge".

A l'Estaque, le danger, c'est les autres !

Amateur de Golf, Youcef se fait peur en voyant certains " de plus de 80 balais, pas avec des lunettes, avec des loupes !" Lui il le jure : aucun danger avec lui ! Le danger est la conduite à Marseille, spécialisée dans le n'importe quoi. "A Marseille, même si on passe pas, on passe et on t'emmerde !" Roger, plus de 50 ans au volant, descend de sa 207 antique. "S'ils veulent faire les tests, qu'ils les fassent ! Mais, moi je n'ai aucun accident. Sinon ils n'ont qu'à dire qu'il faut nous éliminer à 80 ans !"

Les séniors de l'Estaque ne sont pas prêts à rendre les clés © Radio France - Christophe Van Veen

Impuissante, fataliste, Fatima vit avec l'angoisse que nous pouvons tous partager un jour. "Papa a 82 ans. Il est très nerveux, il ne voit plus rien, il n'a pas de réflexes. Nous, les enfants, on lui dit de ne plus conduire. Mais, après 50 ans de conduite, il ne nous écoute pas. Jusqu'à l'accident... un jour... peut-être... malheureusement". Quand elle monte en voiture avec son papa, Fatima ne nous cache pas qu'elle a très peur.

Ne pas stigmatiser les plus âgés

Yves Demange est formateur de moniteurs d'auto école dans les Bouches-du-Rhône, il est aussi directeur d'une auto-école à Marignane. Il est hostile à l'idée d'enlever le permis aux anciens après des visites médicales obligatoires. Il rappelle d'abord que la tranche d'âge la plus impliquée dans les accidents mortels est celle des jeunes. "Les aînés connaissent bien leur santé. Ils prennent peu de risques sur la route. Les fustiger avec des visites médicales n'est pas la bonne solution. Il vaut mieux les accompagner pour un audit de conduite, voir avec eux quelles sont leurs habitudes et les corriger éventuellement. On évalue aussi facilement le champ visuel. Un professionnel de l'auto-école peut tout à fait le réaliser en peu de temps".