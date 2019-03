Mont Blanc : il y aura une nouvelle remontée mécanique pour accéder au sommet des Grands Montets

Le PDG de la Compagnie du Mont-Blanc confirme que le sommet des Grands Montets ne sera pas accessible en téléphérique avant au moins trois ans. Six mois après l'incendie, les expertises montrent que les travaux sont tellement importants qu'il vaudra mieux construire une nouvelle remontée mécanique.

Six mois après l'incendie à la gare intermédiaire des Grands Montets, l'audit des experts est terminé

Chamonix, France

Dans le massif du Mont Blanc (Haute-Savoie), c'est confirmé : il sera impossible d'accéder au sommet des Grands Montets avant au moins trois ans. C'est ce qu'annonce ce lundi le PDG de la Compagnie du Mont Blanc, l'opérateur de remontées mécaniques. Six mois après l'incendie de la gare du téléphérique (11 septembre 2018) qui permet d'amener les skieurs à 3.300 mètres d'altitude, l'audit des experts est terminé. Conclusion : il faut reconstruire une nouvelle remontée mécanique.

"Certaines parties de l'ouvrage pourraient être réutilisées en théorie", précise Mathieu Dechavanne, "mais le coût serait probablement supérieur à celui d'une construction à neuf. Et encore faudrait-il trouver un constructeur qui accepte de le faire et d'engager sa responsabilité". C'est pour cela que le PDG de la Compagnie du Mont Blanc annonce qu'il y aura "_très probablement une nouvelle remontée mécanique à la place de du téléphérique qui a brûlé. Reste à définir quel type d'appareil, son point de départ et son point d'arrivée_. Tout cela va prendre un peu de temps".

Trois ans, c'est donc le délai annoncé par Mathieu Dechavanne

En attendant, une seule solution pour rejoindre les sommet des Grand Montets : le ski de randonnée.