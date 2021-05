Mont des Avaloirs : La location de vélos électriques explose

La région du Nord-Mayenne encore plus verte avec cette initiative. La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs a mis en place un service de location de vélos électriques à prix abordable : 36 euros par mois. Une initiative qui séduit puisque 17 des 25 vélos sont déjà loués. Une formule qui fait suite aux précédentes mesures mises en place dans ce territoire du Nord Mayenne. En 2020, la Communauté de Communes proposait de rembourser pas moins de 10% à chaque vélo acheté.

"Nous avons fait le choix d'accompagner les Mayennais dans leurs envies de faire du vélo", explique Diane Rouland, présidente de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs. "Les personnes qui le souhaitent peuvent louer un vélo électrique pour le mois afin de profiter des pistes cyclables que nous avons créées ces dernières années", précise celle qui est aussi maire du Ham. Elle ajoute que le nombre de vélos électriques sera augmenté dans les trois prochaines années.

Un boom des vélos électriques depuis la crise sanitaire

Après avoir été enfermé chez soi pendant plusieurs mois, les Mayennais veulent sortir de chez eux, et faire du vélo. Les boutiques spécialistes de la bicyclette n'ont pas beaucoup subi la crise sanitaire. Au contraire. Les ventes ont explosé, comme l'explique François Yvard, gérant de la boutique Yvard Cycles à Villaines-la-Juhel. "80% des vélos que je vends, ce sont des vélos à assistance électrique, car nous sommes dans une région vallonnée, et qu'avec un coup de main, on ne se fatigue pas dans les montées", ajoute le vendeur.

C'est ce dernier qui a été choisi pour fournir les deux-roues électriques à la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs. De quoi lui permettre d'attirer encore plus de clients dans son échoppe. "Je suis heureux car je vais avoir plus de monde, et de voir des personnes de tout âge faire du vélo, c'est top", argumente François Yvard. Il a par ailleurs réparé plus de 550 vélos dans le cadre du plan "Tous à Bicyclette", souhaité aussi par la Communauté de communes entre 2019 et 2020.