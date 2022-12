Mont Saint-Odile : le maire d'Obernai estime que le projet de téléphérique ne se fera pas

Et si le projet de téléphérique du Mont Saint Odile était finalement abandonné ? Les élus du secteur du Pôle d'équilibre territorial rural (PETR) du Piémont des Vosges se sont en tout cas retrouvés le 22 décembre dernier. Pour évoquer lors d'une réunion l'étude d'accessibilité du Mont Saint Odile. Elle est désormais terminée et envoyée aux différents décideurs, la région, la CEA ou encore l'Evêché.

Les élus n'ont rien dévoilé du contenu précis de l'étude. Mais elle semble prédire un coût très élevé pour un transport des visiteurs par câble. Alors malgré les 300.000 voitures estimées chaque année au sommet du mont Saint Odile, le projet de téléphérique ne tient plus la route estime Bernard Fischer, maire d'Obernai et conseiller régional.

"Avec tous les désordres que connaît le monde, la France, la pandémie et presque 10 mois de guerre en Ukraine, il n'y aura pas à mon sens, mais je reste très prudent, les moyens financiers pour construire ce projet. On peut étudier l'alternative des bus. Mais la consolidation du sanctuaire du mont Saint-Odile mérite d'abord toute notre attention. Il faudra énormément d'argent avec la volonté ferme et farouche de consolider le monastère du mont Saint-Odile qui est un haut lieu touristique et de pèlerinage" dit-il.

Une sage décision pour Martine Marchal-Minazzi, militante de l'association écologiste Nature et vie qui s'oppose depuis le début au projet de téléphérique. "Nous sommes ravis qu'il y ait cette marche en arrière. Le contexte économique n'est pas favorable, certes, c'est un projet qui est quand même très cher en terme de moyens. Mais ce qui est aussi à souligner, c'est le changement de paradigme. On est rentrés dans l'ère du changement climatique, de la transition. Les choix et les priorités doivent être totalement ailleurs que dans ce genre de projet" estime la militante. Et elle ajoute. "Ce projet de télécabine était tout sauf écologique. Il obligeait à installer une station intermédiaire dans un vallon préservé. Il y a aussi le problème des espèces protégées. La nécessité d'implanter un tout nouveau parking. Donc aucun argument écologique en faveur de ce projet" estime-t-elle.

Les militants restent pourtant très prudents. D'abord, parce qu'il ne s'agit que de la position du maire d'Obernai. Et que le projet n'est donc pas du tout enterré . "Mais c*'est un projet irréaliste. La majorité de la population était contre. Nous avons fait circuler une pétition il y a un an, elle a recueilli plus de 18.000 signatures contre la téléphérique*" note de son côté Roland Storck, président de Nature et vie.

Plus de 300.000 voitures monteraient la petite route du mont Saint-Odile chaque année © Radio France - Antoine Balandra

"On espère que les autres élus iront dans le sens de monsieur Fischer, on reste mobilisés" ajoute-t-il. Les différents décideurs doivent en tout cas se réunir mi janvier pour évoquer l'étude. Une réunion qui pourrait être légèrement repoussée suite à la démission de Jean Rottner de la présidence de la région Grand Est.

Des visiteurs peu enthousiastes pour le câble

Devant le sanctuaire en tout cas, les pèlerins et les touristes n'étaient pas franchement enthousiasmés ce mardi par un éventuel téléphérique. "Je n'en vois pas l'utilité, l'endroit est facilement accessible en voiture ou en autocar, donc pourquoi mettre un téléphérique et aller couper de la forêt" s'interroge un visiteur belge.

"C'est trop de dépenses. Et pourquoi changer, c'est bien comme cela. Moi je suis tout à fait contre. C'est dommage pour la nature. Moi je viens souvent à pied depuis Obernai. Si il y avait une navette cela rendrait le même service" dit également un alsacien du secteur.