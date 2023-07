Montagne : l'Oisans abandonne l'idée d'une liaison par câble entre l'Alpe d'Huez et les Deux Alpes

L'idée paraissait déjà sérieusement patiner et elle avait soulevé les protestations des associations environnementales. Elle est désormais aux oubliettes. La communauté de commune de l'Oisans qui avait adhéré depuis 2016 à un projet de liaison par câble entre les stations de l'Alpe d'Huez et de Bourg d'Oisans jette l'éponge. Il ne figure plus dans la nouvelle mouture de son SCOT (Schéma de cohérence territoriale) actuellement en préparation.

Environnementalement et budgétairement risquée

La décision "n'a pas été facile à prendre", explique le maire de Bourg d'Oisans et président de la communauté de communes, mais c'est sans doute plus raisonnable ainsi. "Au départ, dit Guy Verney, c'était une liaison de domaine skiable à domaine skiable. Puis, avec le réchauffement climatique, cette chose là devenait impossible et irréaliste et nous avons envisagé une liaison plus basse, de cœur de station à cœur de station. Sauf qu'on se trouvait avec les difficultés environnementales, des espaces Natura 2000 et des espaces plus protégés aussi avec des espèces également protégées, faune et flore. Donc c'était très très très compliqué sur le plan environnemental et sur le plan économique ça devenait plus réalisable et pas fiable dans le temps". Il en est terminé donc du grand projet auquel pourtant beaucoup d'élus croyaient initialement, mais la question des circulations en fond de vallée reste entière.

D'autres transports par câble et des transports en commun

Pour ça la communauté de commune de l'Oisans a d'autres idées. Sur lesquelles elle va pouvoir aussi désormais concentrer ses efforts. "Nous avons déjà une navette bus régulière sans interruption entre la télécabine de Venosc et la télécabine d'Allemont-Oz, qui l'année prochaine deviendra électrique ou hydrogène afin d'améliorer encore un peu plus les choses, explique Guy Verney, et puis nous avons deux projets d'ascenseurs "valléens", entre Bourg-d'Oisans et Huez et entre le Fresney-d'Oisans et les Deux Alpes". Il faudra pour que ça marche, construire des parkings dans la vallée mais ça pourrait limiter le nombre de véhicules dans les montées en station. Une autre idée permettrait elle carrément de limiter le nombre de voitures qui arrivent en fond de vallée. Du "multimodal" à la sauce montagnarde. "Nous travaillons, explique Guy Verney, avec la métropole de Grenoble, le Département et la Région, à la mise en place d'une voie dédiée aux transports en commun le long de la RD1091", qui permettrait d'améliorer la desserte de l'Oisans par autocars et de désengorger (un peu) l'axe entre Grenoble et Bourg d'Oisans. Pour donc ensuite rejoindre par câble ou par navette son domaine préféré, en été comme en hiver.