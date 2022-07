Montagne : vers un ascenseur valléen entre le Bourg d'Oisans et L'Alpe-d'Huez ?

Les deux communes du Bourg-d'Oisans et de Huez (Isère) seront-elles reliées à terme par un téléphérique dit "ascenseur valléen" jusqu'à L'Alpe-d'Huez ? Un projet est à l'étude, et il fait partie du projet France Relance 2030. Objectif : livraison fin 2024. Réaliste ?

C'est un vrai projet d'envergure. Un de ceux qui peuvent, à terme, structurer une partie des transports du quotidien, et donc l'activité de ceux qui vivent sur place. Mais il risque aussi de rencontrer des oppositions. Quel est ce projet encore aujourd'hui à l'étude ? Celui d'un nouvel ascenseur valléen en Oisans, (comme celui d'Oz-Vaujany) un téléphérique, qui relierait les communes du Bourg-d'Oisans à la station de L'Alpe d'Huez. Sur place, ce projet est sur toutes les lèvres et dans toutes les têtes, encore plus depuis le zoom donné par le passage du Tour de France.

Ramassage scolaire, locaux... et touristes !

Le maire du Bourg-d'Oisans, Guy Verney, veut en faire un transport pour tous "il est prévu de fonctionner toute l'année pour faire le ramassage scolaire, les petites messageries locales. Aujourd'hui, on a 800 voitures/ jour de socio-professionnels, de salariés. Et ce sera un autre atout pour nos amis touristes qui viennent en Oisans, avec un transport *vert* qui va économiser beaucoup de CO2".

Beaucoup de questions techniques à résoudre

Combien de pylônes ? Combien de cabines ? Quelle durée de travaux et pour quel montant ? L'ordre d'idée de la facture c'est 30 millions d'euros, mais rien n'est moins sûr. Et rien de fixé aujourd'hui car les études sont tout juste lancées, dans le cadre du projet France relance 2030. Mais un objectif est posé, celui d'une livraison en décembre 2024, pour le lancement de la saison d'hiver 2024/2025. Réaliste ? On va dire que c'est ambitieux, mais pas impossible. A condition que les planètes s'alignent à temps.

"On n'est pas dans un simple schéma Bourg-d'Oisans / L'Alpe-d'Huez, mais dans un schéma beaucoup plus large, à l'échelle de tout l'Oisans !"

Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les déplacements du quotidien se font en véhicule dans ce secteur, et que les 21 virages de l'Alpe d'Huez, s'ils sont rythmés, télégéniques et colorés l'été pour le Tour de France, sont aussi un handicap dans la vie de tous les jours. Paul Dacher, le coordinateur technique du projet pour les deux communes : "On connaît le contexte foncier de L'Alpe-d'Huez et c'est vrai que sur Le Bourg-d'Oisans, ça peut amener des opportunités à un nouveau type de population, pas forcément secondaire. Nous, on recherche une population locale qui viendrait s'installer au Bourg-d'Oisans et qui irait travailler à L'Alpe-d'Huez. Ce n'est pas que le développement de L'Alpe-d'Huez. On est dans une démarche de pôle multimodal au Bourg-d'Oisans, dont la télécabine serait une branche. Mais on pense à d'autres branches en direction des Deux-Alpes, en direction de Beaugency. Géographiquement, la remontée mécanique est compliquée entre le Bourg d'Oisans et les Deux-Alpes ou Bourg-d'Oisans Vaujany. Mais en fait, on n'est pas dans un simple schéma Bourg-d'Oisans, L'Alpe-d'Huez. On est dans un schéma beaucoup plus large à l'échelle de tout l'Oisans, qui engloberait l'intégralité des centralités et des communautés de communes de ce territoire de montagne qui est relativement enclavé, avec des contraintes géographiques relativement importantes. Ce qui ne facilite pas forcément les déplacements".

L'ancienne mine fonctionnait... avec un téléphérique !

Et puis, ce serait finalement renouer avec une certaine histoire de ce secteur, où un téléphérique transportant l'anthracite exploité dans la mine de l'Herpie a bel et bien existé au début du XXe siècle, et jusqu'en 1950, où un drame a mis fin à cette activité comme à la vie de 12 ouvriers. A l'époque, le secteur d'Huez exploitait une mine de charbon là où les skieurs dévalent aujourd'hui des pistes noires. Et le combustible était redescendu dans la vallée pour ensuite partir via la voie ferrée jusqu'à Grenoble.

