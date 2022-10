EN IMAGES - Montaigu profite de sa gare rénovée

1.500 voyageurs y transitent chaque jour. A une demi-heure de Nantes la gare de Montaigu est de plus en plus prisée. Elle est aujourd'hui la 3ème gare de Vendée la plus fréquentée et même la 2ème pour les TER. Après 3 ans de travaux la gare vient de se doter de nouveaux aménagements: hall d'accueil, box vélo, passage sous-terrain, nouveaux abris. Et bientôt un parking gratuit de 500 places en silo sera construit pour répondre à la demande des voyageurs.

ⓘ Publicité

"C'est magnifique, il y en avait grand besoin (...) C'est surtout essentiel qu'il y ait encore des gares dans des villes de moyenne taille, ça permet de se déplacer plus facilement vers les plus grandes métropoles" jugent ces voyageuses.

Près de la moitié du chantier de 11,10 millions d'euros a été financé par la région Pays de la Loire. "Grâce à un passage sous-terrain on rend la gare accessible aux personnes à mobilité réduite et puis on a pu moderniser la totalité des quais" détaille Christophe Huau directeur territorial Bretagne Pays de la Loire de la SNCF. La partie la plus impressionnante est sans conteste le pont-rail de 28m de long permettant un passage routier sous les rails. "Le développement des transports est essentiel pour la région et dans ce contexte de crise énergétique cela a tous son sens" ajoute la présidente de région" Christelle Morançais.

Tunnel de la gare de Montaigu © Radio France - Yves-René Tapon

Gare de Montaigu © Radio France - Yves-René Tapon

C'est un événement et une émotion. Antoine Chéreau

Et ce n'est pas qu'une gare qui renaît mais un nouveau quartier avec plus de 300 logements individuels et collectifs va surgir de terre souligne -sourire aux lèvres et ému- le président de l'agglomération Terres de Montaigu Antoine Chéreau: "Il était nécessaire qu'en reliant 2 gares, ce ne soit pas favorable qu'à celui qui a du transport en commun de l'autre côté, mais qu'on puisse créer les conditions nécessaires de services, d'hôtellerie, de logements à proximité de la gare (...) Ce nouveau quartier pourra profiter de cette gare comme un objectif de porte d'entrée et pas seulement de porte de départ".

Gare de Montaigu © Radio France - Yves-René Tapon

Voyez ici l'évolution des travaux

loading

loading