Montbéliard : des travaux près de la gare vont couper la circulation pendant trois semaines

Des travaux débutent à Montbéliard ce lundi 19 octobre aux alentours de la gare. Jusqu'au 7 novembre, la circulation sera totalement coupée rue du Parc. La SNCF modernise ses aiguillages et la ville en profite pour refaire la chaussée. Des déviations sont mises en place.

Les travaux auront lieu la nuit entre 21h et 6h.

La SNCF et la ville de Montbéliard démarrent des travaux ce lundi 19 octobre dans la cité des Princes. Ils auront un impact sur la circulation dans le quarter de la gare. Pendant près de trois semaines, jusqu'au 7 novembre, SNCF Réseau modernise ses aiguillages et coupe la rue du Parc. La municipalité en profite pour changer l'éclairage public et élargir la chaussée.

Le passage à niveau de la rue du Parc est donc lui aussi inaccessible. En conséquence, des déviations sont mises en place. Elles permettront de rejoindre le secteur des Grands Jardins et des Batteries du Pars par l'avenue Chabaud Latour et la route de Grand-Charmont.

Le plan des déviations mises en place pendant la durée des travaux.

Coût de 2,5 millions d'euros pour la SNCF

Les travaux auront lieu la nuit entre 21h et 6h, et entraîneront des nuisances sonores. Mais la SNCF dit "sensibiliser son personnel et les entreprises de travaux pour réduire les perturbations". En septembre, des travaux nocturnes avaient perturbé la circulation sur la N19, près de Delle, dans le Territoire de Belfort.

L'installation des nouveaux aiguillages coûte 2,5 millions d'euros au réseau ferroviaire. La municipalité de son côté va débourser près de 70.000 euros pour remplacer des mats d'éclairage public et pour élargir la chaussée rue du parc.