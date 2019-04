Montbéliard lance Evolity, le nouveau réseau de bus à haut niveau de service pour l'agglomération

C'est le grand projet du mandat. L'agglomération de Montbéliard lance ce mardi 23 avril son nouveau réseau de bus "Evolity", avec trois lignes à haut niveau des service. Un chantier de près de six ans et 100 millions d'euros, dans une agglomération désespérément accrochée à la voiture.

Après plus de quarante ans d'existence, la CTPM, la Compagnie des Transports de l'Agglomération Montbéliardaise, cède la place à Evolity, son nouveau réseau de bus à haut niveau de service. Un chantier de six ans et un investissement de près 100 millions d'euros pour les aménagements urbains (trois lignes à haut niveau de service) et le matériel roulant (près de cinquante bus neufs, dont vingt-cinq bus Créalis, articulés au gaz, de fabrication Ivéco).

Nouveau service de bus à partir de mardi

Le service débute officiellement mardi 23 avril, pour une semaine de rodage pendant la période scolaire. A cette occasion France Bleu Belfort Montbéliard vous proposera une matinale spéciale, ce mardi 23 avril, de 6h à 9h, avec reportages, invités, et points réguliers en direct des bus Evolity. L'inauguration officielle du réseau aura lieu samedi 27 avril à l'Axone de Montbéliard (avec un réseau gratuit sur le samedi et le dimanche).

Les nouveaux horaires sont d'ores-et-déjà consultables en ligne sur le site internet CTPM.

Gregory Carmona, Moventis, François Niggli, Charles, Demouge et Damien Charlet pour PMA présentent le nouveau réseau © Radio France - Christophe Beck

Une agglomération vissée à la voiture

L'ambition d'Evolity est de capter une nouvelle clientèle dans une agglomération rivée à l'automobile. Aujourd'hui, 30.000 personnes empruntent chaque jour le bus (9 millions de voyages par an). En part modale, seuls 5 à 6% des déplacements se font en bus sur le Pays de Montbéliard. C'est plus de deux fois moins que la moyenne nationale. L'agglomération n'a pas chiffré d'objectif à réaliser pour son nouveau réseau Evolity.

Des horaires cadencés et des temps de trajets raccourcis

Parmi les arguments mis en avant par l'agglomération pour faire préférer le bus : un matériel roulant presque entièrement renouvelé (50 bus neufs sur un parc de 60), aux couleurs d'Evolity, des horaires cadencés (avec des passages toutes les 15 à 30 minutes sur les lignes THNS, voire 8 minutes sur le tronc commun Montbéliard Audincourt) et un réseau entièrement repensé entre les lignes principales et secondaires.

Le réseau peut compter ailleurs sur 7 kilomètres de sites propre et 8 kilomètre de nouvelles pistes cyclables. Deux parkings relais ont été créés, à l'Axone de Montbéliard et dans le quartier Longines à Valentigney, pour faciliter le passage de la voiture au bus.

Evolity à l'ère du digital

Autre innovation et pas des moindres : l'application smartphone Evolity qui permet au client de connaitre l'heure d'arrivée en temps réel du bus à son arrêt, ainsi que le temps de marche jusqu'à cet arrêt.

La nouvelle application Evolity, présentée par Damien Charlet, vice président de PMA en charge du projet THNS © Radio France - Christophe Beck

Le dimanche de Pâques sera studieux pour les équipes de Moventis qui vont s'atteler à mettre à jour les horaires du nouveau réseau sur les 760 points d'arrêt de l'agglomération.

Le plan du nouveau réseau Evolity

Sur la carte ci-dessous, vous retrouvez les trois lignes à haut niveau de service, ainsi que la quatrième, vers l'hôpital et la gare TGV, servie par l'ensemble du réseau secondaire.

Le service de transport à la demande Tad'y a été étendu aux 43 nouvelles communes qui ont intégré l'agglomération.

Le plan du service de transport à la demande. - Moventis - PAM

Voici la grille des tarifs 2019 pour Evolity dans le Pays de Montbéliard :