Montélimar : le carrefour Kennedy va devenir le rond-point Kennedy

C'est le point de passage où se croise le plus grand nombre d'automobilistes à Montélimar. 40 000 par jour. Ce sont aussi des bouchons importants à chaque heure de pointe. Les travaux ont débuté le 5 janvier. Ils se termineront début juin.

40 000 véhicules par jour

C'est le carrefour le plus fréquenté de l'agglomération. Un point où se croise les automobilistes venant du sud, du nord et de l'ouest en provenance de l'Ardèche. Les feux ne parviennent plus à réguler le trafic ; d'où l'idée qui n'est pas neuve de réaliser ici un rond-point dont le coût est de 500.000 €.

Un plan de circulation plus global

Le maire arrivé en juin dernier estime que ces travaux sont les plus urgents. La nouvelle équipe veut également revoir la circulation sur plusieurs axes. Sans toutefois donner de nom de rues, certains axes pourraient mis en sens unique afin de mieux intégrer les différends modes de déplacement : un trottoir suffisamment large et une piste cyclable.

Lors des travaux du futur rond-point Kennedy, une piste cyclable va être aménagée pour permettre aux vélos de passer ce rond-point sans danger. Encore faut-il des liaisons continues pour les vélos et non des bouts de pistes cyclables qui s'arrêtent brutalement comme c'est le cas aujourd'hui.