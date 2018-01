C'est une bonne nouvelle en ce début d'année : la SNCF remet en circulation un TGV direct le matin entre Montélimar dans la Drôme et Paris. Le train direct du matin avait été supprimé il y a près d'un an, provoquant la colère des usagers.

En décembre 2016, la SNCF avait supprimé un TGV entre Montélimar dans la Drôme et Paris : le départ de Montélimar à 6h15 et le retour qui partait de Paris à 19h41, ce qui avait provoqué la colère des usagers. Une pétition avait alors été lancée contre ces suppressions qui ne permettaient plus de faire l'aller-retour à Paris dans la journée.

Un TGV direct à 7h21 au départ de Montélimar

La SNCF a donc mis en place pour cette année 2018 un nouvel horaire de départ de la gare de Montélimar à 7h21. Il s'arrêtera également à la gare de Valence-Ville à 7h45 et arrivera à Paris-Gare de Lyon à 10h23.

Il y a donc désormais trois trains directs depuis Montélimar vers Paris. Les deux autres départs restent à 13h18 et 18h23.

Une bonne nouvelle pour la députée Alice Thourot

"C'est une très bonne nouvelle pour notre territoire, ça le paralysait de ne pas avoir de train direct pour Paris le matin" explique la députée (LREM) de Montélimar, Alice Thourot. La députée dit avoir travaillé pour le rétablissement de ce train auprès de la SNCF et du ministère des transports.

"C'est essentiel pour les professionnels d'avoir ce train, c'est très important pour l'économie et le tourisme du sud de la Drôme et de l'Ardèche". "Le combat n'est pas terminé, il faut encore œuvrer pour le retour du TGV direct du soir entre Paris et Montélimar ".