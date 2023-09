Montfort-sur-Meu : un collectif d'habitants mobilisé contre la fermeture du guichet de la gare

La mobilisation citoyenne s'est faite début juillet dès l'annonce de la fermeture du guichet de la gare SNCF de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), située sur la ligne entre Rennes-la Brohinière-Lamballe et Saint-Brieuc, soit une quinzaine d'allers-retours quotidiens et un millier de passagers chaque jour. Cette décision est jugée incompréhensible par de nombreux habitants réunis au sein d'un collectif.

Rapidement, une pétition a recueilli 2.600 signatures sur internet et un millier sur support papier. Le guichet, où un agent SNCF vendait des titres de transport et informait les usagers, n'existera plus dès la fin de semaine. Il était ouvert tous les jours de la semaine de 6h45 à 13h45. Le hall de la gare sera désormais fermé et les voyageurs devront utiliser une borne installée à l'extérieur.

De gauche à droite, Mireille Piron et Armelle Lamprière, membres du collectif, devant le guichet de la gare de Montfort-sur-Meu qui va fermer © Radio France - Loïck Guellec

La crainte de l'automatisation

Pour l'instant, aucun affichage particulier annonce, à l'entrée de la gare, la fermeture du guichet, un manque criant d'information aux usagers, que dénonce le collectif d'habitants. "Internet, le numérique, l'automatisation créent beaucoup de craintes chez certaines personnes", assure Armelle Lamprière, membre du collectif, "ces usagers renoncent même à prendre le train de peur de devoir utiliser une borne automatique car son utilisation n'est pas à la portée de tout le monde". Le collectif fait d'ailleurs des propositions pour maintenir le guichet. "On demande au moins deux ouvertures dans la matinée en semaine", précise Mireille Piron, "ce qu'on veut, c'est de l'humain". Une revendication que ces deux habitantes ont exposée début septembre à une responsable de la SNCF à Rennes.

Un rassemblement contre la fermeture du guichet a lieu jeudi 14 septembre à partir de 18h devant la gare de Montfort. D'autres gares pourraient suivre dans le département, selon le collectif, comme Combourg, Montreuil-sur-Ille, Messac ou Montauban-de-Bretagne.