Montgivray : Face au projet de contournement, les riverains se mobilisent

Montgivray, France

Lorsque le président du conseil départemental de l'Indre Serge Descout, a présenté à Montgivray le premier tracé provisoire du futur contournement, la réception n'a pas été particulièrement chaleureuse. Cette extension routière à deux voies, de 12 mètres de large ,doit emprunter l'ancienne voie ferrée de Montgivray, à quelques mètres seulement de chez Paul : « En 2012 quand j'ai acheté cette maison, c'était uniquement dans le but d'habiter à la campagne, d'être tranquille, et là à 18 mètres de ma maison je vais avoir un mur anti-bruit de 6 mètres de haut et des camions qui vont passer jour et nuit. »

Le tracé provisoire a été présenté aux habitants le 24 juin. Dès le lendemain ils se sont organisés en plusieurs collectifs. Paul fait partie de celui qui représente les rues Jean Jaurès et Joseph Ageorges. Alain fait aussi partie de ce collectif, qui entend défendre un certain cadre de vie : « Les camions emprunteront la route des Ribattes, qui pour toute personne qui habite Montgivray, La Châtre, et même au-delà, est un espace de promenade, les gens y font leur jogging! » Entre les nuisances environnementales, visuelle, sonores, la liste des revendications du collectif est longue.

Une portion de l'ancien chemin de fer de Montgivray. © Radio France - Matthieu Le Meur

Cela fait plus de 30 ans que les pouvoirs publics cherchent à résoudre le problème du traffic dans le centre de La Châtre, traversé quotidiennement par des dizaines de poids-lourds. Mais pour Hortense, une autre membre du collectif, le projet de contournement par Montgivray ne fait que déplacer le problème : « Je me dis qu'il y a peut-être des alternatives, mais pour ça il faut penser autrement qu'en termes de déviation. »

Pour écouter les nombreuses objections et revendications, le département organisera une nouvelle réunion publique, avec les riverains, dans le courant de l'automne à La Châtre.