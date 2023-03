Montlouis-sur-Loire : début d'une phase de travaux pour renforcer la digue pour une durée de huit mois

La DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) et la DDT (Direction Départementale des Territoires) entament ce lundi 27 mars la dernière phase de travaux sur la digue amont, qui court sur 10 kilomètres entre Montlouis-sur-Loire et la frontière entre Saint-Pierre-des-Corps et Tours. Là, il est question de refaire la portion située au niveau du pont SNCF, dans la commune montlouisienne.

Sur ce petit tronçon d'un peu plus de 200 mètres, la circulation sera coupée jusqu'à la fin du mois de novembre 2023. Or, si la distance paraît minime, cela va occasionner d'importantes modifications de circulation, sur cet axe très fréquenté par les voitures entre Tours et Amboise.

La portion de route, sous le pont SNCF, sera coupée à la circulation jusqu'en novembre 2023. © Radio France - Adrien Bossard

Une déviation de transit et une déviation locale

Deux déviations sont mises en place, à l'entrée et à la sortie de Montlouis-sur-Loire. La première consiste à contourner toute la commune. En provenance d'Amboise, il faut par exemple tourner à gauche au rond-point où se situe la cave des producteurs, pour rejoindre la D140, puis la D142, avant de retrouver la levée de la Loire. L'autre est plutôt destinée aux habitants, pour les faire entrer ou sortir dans la ville, par la rue Christophe Plantin.

En rouge, la portion coupée à la circulation. En bleu, la déviation locale. En jaune, la déviation de transit. - Infographie mairie de Montlouis-sur-Loire

Les services de l'État promettent une signalisation adaptée, tout en assurant qu'il sera toujours possible de rejoindre la gare à pied. Une voie cyclable sera également maintenue, notamment pour les usagers de la Loire à vélo.

Quant aux commerces, qui pourraient pâtir de l'absence de passage, le maire de Montlouis-sur-Loire, Vincent Morette, demande à la préfecture de bien indiquer, par des panneaux, qu'ils sont encore ouverts et par quel biais il est possible de les rejoindre. "J'ai aussi écrit à la préfecture de région récemment pour demander à ce qu'un fonds d'indemnisation soit mis en place en cas de perte de chiffre d'affaires, ajoute l'élu. Car là-dessus, je n'ai pas la main. Pour l'instant, je n'ai pas retour." Si Vincent Morette insiste sur la "nécessité" de faire ce chantier, il regrette de n'avoir été prévenu que le 16 février dernier seulement.

Des travaux pour rendre la digue plus étanche

L'objectif de ces travaux est de rendre la digue plus étanche. La structure en terre sera recouverte d'un voile sur lequel sera coulé du ciment pour former comme un mur de béton qui empêchera l'eau de passer, en cas d'importantes crues. Enfin, le perré et les escaliers existants seront démolis de part et d’autre du pont SNCF et le perré sera reconstruit.

Si l'opération prend autant de temps - huit mois - pour une toute petite distance, c'est qu'elle est plus complexe que les précédentes. Comme le pont SNCF est un ouvrage d'art, le chantier requiert plus de technicité. Et la zone exiguë oblige à tout faire ou presque à la main, les engins de chantier ne pouvant pas descendre au bord de la Loire.

Cette phase de travaux est budgétée à 1,638 million d'euros. Elle est financée à 80 par l'État. Le reste est pris en charge par les collectivités locales (Conseil départemental, Métropole de Tours et Communauté de communes Touraine Est-Vallées).