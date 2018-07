Gare Montparnasse, Boulevard de Vaugirard, Paris, France

La course contre la montre s'achève plus tôt que prévu. Ce lundi en fin de journée, RTE (Réseau de Transport d'Electricité) a annoncé avoir terminé les travaux nécessaires pour rétablir le courant à la gare Montparnasse, après l'incendie du poste électrique d'Harcourt, à Issy-les-Moulineaux vendredi dernier. Le courant est donc également rétabli pour les foyers de la zone.

C'est une réparation de fortune, mais complexe. Les travaux sur ce poste prendront plusieurs mois. Pour contourner les dégâts, il a donc fallu établir une liaison provisoire afin de rétablir l'alimentation au plus vite. Une opération complexe : les équipes de RTE ont tiré des câbles qui pèsent 10 kilos par mètre, dans une galerie souterraine. Chaque soudure, effectuée au millimètre près, à nécessité plusieurs heures. Mais les travaux ont avancé plus vite qu'annoncé. Prévue hier pour mardi soir au plus tard, la liaison provisoire et les tests se sont achevés ce lundi.