Paris, France

Retour à la normale à Paris Montparnasse. A la veille d'un nouveau week-end de départs en vacances et une semaine après l'incendie d'un transformateur qui a privé la gare et son centre de maintenance de courant, la SNCF annonce ce jeudi qu'elle prévoit de faire circuler tous les trains prévus au départ et à l'arrivée de la gare parisienne vendredi.

"Les opérations de maintenance des rames TGV ont repris progressivement depuis (le retour de l'alimentation électrique haute tension) lundi soir. Tous les TGV sont désormais disponibles pour assurer un trafic normal à l'occasion de ce nouveau week-end de départs en vacances et de retours" a expliqué la SNCF dans un communiqué.

La composition de certains TGV pourrait être modifiée

Si aucun train ne sera annulé, la composition de certains TGV pourrait être modifiée et les voyageurs seront prévenus assure la compagnie. Les Intercités et trains du quotidien (TER vers Chartres et Le Mans et Transilien) circuleront quasi-normalement. Le trafic des trains en Pays de la Loire (ligne 23) reste perturbé car un poste de signalisation situé à Versailles a été endommagé par la foudre.

Les billets pour les trains annulés ou ayant plus de trois heures de retard seront remboursés à 100%.