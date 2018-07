Paris, France

Les perturbations du trafic ferroviaire en gare Montparnasse à Paris se poursuivent samedi. Le groupe ferroviaire a mis en place un plan de transport alternatif et "assure deux tiers des trains sur l'Atlantique", à l'arrivée ou au départ de Montparnasse ou d'Austerlitz, gare sur laquelle ont été déroutés certains trains, a indiqué le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, sur BFMTV.

L'incendie vendredi en fin de matinée sur un poste électrique de RTE a fortement perturbé le trafic en plein chassé-croisé estival, répétant à Montparnasse les mêmes scènes de nombreux voyageurs patientant sur les quais que l'année dernière après une panne survenue le même week-end.

Un tiers des trains annulés samedi

"Nous avions 180 TGV prévus à l'arrivée et au départ de Montparnasse ce samedi ; seuls 120 circuleront, répartis entre Montparnasse et Austerlitz", a expliqué samedi amtin sur franceinfo le directeur général délégué de SNCF Réseau.

La SNCF espérait vendredi pouvoir assurer 60 à 70% des trains, répartis entre les gares de Montparnasse et Austerlitz a annoncé le directeur général de SNCF Transilien Alain Krakovitch.

Retour à la normale jeudi 2 août

Une solution provisoire permettra de rétablir à 100% les lignes de la gare Montparnasse "jeudi 2 août prochain", a indiqué RTE lors d'une conférence de presse.

L'idée est de contourner le poste qui a pris feu.

"Panne extérieure à la SNCF"

Pour sa part, Guillaume Pepy a soulginé la responsabilité de RTE dans la panne. "Nous allons nous tourner vers notre fournisseur RTE pour lui demander de nous indemniser", a-t-il dit, précisant que ces perturbations devraient coûter "quelques millions d'euros" à la SNCF. Le patron de la SNCF a souligné à plusieurs reprises que son entreprise était victime d'une panne "extérieure à la SNCF".

Montparnasse: "Nous allons nous retourner vers RTE pour lui demander de nous indemniser", assure le PDG de la SNCF Guillaume Pepy pic.twitter.com/C8qsVuoIXW — BFMTV (@BFMTV) July 28, 2018

Vendredi vers 11H30, un transformateur électrique de RTE à Issy-les-Moulineaux a pris feu, coupant l'alimentation des stations électriques de la SNCF, y compris de secours, en gare Montparnasse.

"Nous attendons la réponse de RTE pour savoir quand l'alimentation électrique pleine puissance va revenir" en gare Montparnasse, a dit M. Pepy. Et la SNCF veut savoir "pourquoi il y a eu cet incendie et pourquoi il n'a pas été possible de rétablir l'alimentation en utilisant un autre itinéraire" électrique, a dit M. Pepy.