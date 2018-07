Seuls 50% des TGV prévus au départ et à l'arrivée de la gare de Paris-Montparnasse circuleront ce dimanche, après l'incendie d'un poste électrique vendredi. Les trains entre Paris, Bordeaux et le Sud-Ouest partent et arrivent en gare Austerlitz, à Paris. Des retards à prévoir.

Le trafic ferroviaire en gare Paris-Montparnasse est plus perturbé ce dimanche qu'il ne l'était samedi. Seul un TGV Atlantique sur deux circule, prévient la SNCF, au lieu de deux-tiers, samedi. En cause : l'incendie d'un transformateur électrique de RTE, vendredi à Issy-les-Moulineaux (92).

Le gestionnaire du réseau haute-tension indiquait ce samedi que l'électricité de la gare ne sera rétablie en pleine puissance que jeudi 2 août. En attendant, le centre de maintenance des trains, à Châtillon (92) n'est plus alimenté. "On ne peut pas maintenir les trains et donc le parc se réduit progressivement, explique Mathias Vicherat, le directeur général adjoint de la SNCF. C'est la raison pour laquelle on est passé de 65% de train samedi 28 à environ 50% dimanche 29."

Quels trains supprimés ce dimanche dans le Sud-Ouest ?

La SNCF demande à RTE de trouver des solutions de substitution, pour rétablir un trafic normal au plus vite. Mais pour l'instant, la compagnie change son plan de transport habituel. Les trains pour et depuis le Sud-Ouest partent et arrivent en gare d'Austerlitz, à Paris. A peine 17 aller-retours seront assurés sur la ligne Paris-Bordeaux, ce dimanche.

La SNCF a mis en ligne la liste des trains supprimés ce dimanche. Les trains qui circulent pourront avoir du retard. Pour l'instant, aucune précision n'a été donné sur les prévisions pour ce lundi.

Trains supprimés en direction de Paris (heure de départ) :

07h12 : Hendaye - Paris-Montparnasse, trains n°8230 et 8530

- Paris-Montparnasse, trains n°8230 et 8530 08h49 : Toulouse-Matabiau - Paris-Montparnasse, trains n°8504 et 8254

- Paris-Montparnasse, trains n°8504 et 8254 09h12 : Hendaye - Paris-Montparnasse, trains n°8534 et8581

- Paris-Montparnasse, trains n°8534 et8581 10h23 : Bordeaux-St-Jean - Paris-Montparnasse, trains n°8486 et 8376

- Paris-Montparnasse, trains n°8486 et 8376 11h04 : Bordeaux St Jean - Paris-Montparnasse, trains n°8254 et 8504

- Paris-Montparnasse, trains n°8254 et 8504 13h12 : Hendaye - Paris-Montparnasse, trains n°8540 et 8510

- Paris-Montparnasse, trains n°8540 et 8510 13h48 : Toulouse-Matabiau - Paris-Montparnasse, trains n°8510 et 8540

- Paris-Montparnasse, trains n°8510 et 8540 15h04 : Bordeaux St Jean - Paris-Montparnasse, train n°8416

- Paris-Montparnasse, train n°8416 15h14 : Hendaye - Paris-Montparnasse, trains n°8544 et 8514

- Paris-Montparnasse, trains n°8544 et 8514 15h49 : Toulouse-Matabiau - Paris-Montparnasse, trains n°8514 et 8544

- Paris-Montparnasse, trains n°8514 et 8544 16h23 : Bordeaux-St-Jean - Paris-Montparnasse, trains n°8488 et 8384

- Paris-Montparnasse, trains n°8488 et 8384 16h48 : Toulouse-Matabiau - Paris-Montparnasse, trains n°8516 et 8585

Paris-Montparnasse, trains n°8516 et 8585 17h12 : Hendaye - Paris-Montparnasse, train n°8546

- Paris-Montparnasse, train n°8546 17h46 : Arcachon - Paris-Montparnasse, trains n°8474 et 8268

- Paris-Montparnasse, trains n°8474 et 8268 18h08 : Hendaye - Paris-Montparnasse, train n°8548

- Paris-Montparnasse, train n°8548 18h23 : Bordeaux-St-Jean - Paris-Montparnasse, trains n° 8490 et 8386

- Paris-Montparnasse, trains n° 8490 et 8386 18h34 : Bordeaux St Jean - Paris-Montparnasse, trains n°8268 et 8474

- Paris-Montparnasse, trains n°8268 et 8474 19h22 : Arcachon - Paris-Montparnasse, trains n°8476 et 8272

- Paris-Montparnasse, trains n°8476 et 8272 19h51 : Toulouse-Matabiau - Paris-Montparnasse, trains n°8522 et 8587

- Paris-Montparnasse, trains n°8522 et 8587 20h12 : Bordeaux St Jean - Paris Montparnasse, trains n°8272 et 8476

- Paris Montparnasse, trains n°8272 et 8476 20h23 : Bordeaux-St-Jean - Paris-Montparnasse, trains n°8494 et 8392

- Paris-Montparnasse, trains n°8494 et 8392 21h04 : Bordeaux-St-Jean - Paris Montparnasse, train n°8424

Trains supprimés au départ de Paris (heure de départ) :